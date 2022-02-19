لعشاق الألعاب.. لوحة مفاتيح ميكانيكية بإمكانيات احترافية

أعلنت الشركة الأمريكية توافر لوحة مفاتيح ميكانيكية وإمكانية اختيار أزرار Cherry MX لعشاق الألعاب، وهي فائقة الجودة وبعمر افتراضي قد يصل إلى 100 مليون نقرة في إصدارات متنوعة، وذلك بدءاً من الموديل MX RGB Red مع ضغط المفاتيح الخطي، وذلك حتى إصدار MX RGB Speed Silver الخطي مع سرعة استجابة سريعة، مما يَضيف القدرة لدى العديد من اللاعبين على التفوق على قرنائهم في تلك اللعبة بسبب مميزات لوحة المفاتيح والتي سوف نشرحها في هذا المقال.

لوحة مفاتيح ميكانيكية للألعاب

تحتوي باقة التجهيزات التقنية للوحة المفاتيح الجديدة على مجموعة من الأغطية لأزرار PBT Double Shot فائقة الجودة، وهي تدوم فترة طويلة حتى مع استخدام هذه الأزرار في بيئات شاقة في الألعاب المعتادة، وتعمل إضاءة RGB على إشاعة أجواء مناسبة للألعاب، أوضحت كورسير أن مسند راحة اليد الجديد يأتي بتصميم أكثر سمكاً من الموديل K70 RGB MK.2، ويتم تركيب المسند بسهولة على لوحة المفاتيح بفضل وسائل التثبيت المغناطيسية، كما أنه يعمل السطح المستوى على ضمان استعمال لوحة المفاتيح بشكل أكثر راحة.

تتناسب لوحة مفاتيح ميكانيكية K70 RGB Pro مع الاستعمال الاحترافي لجميع الألعاب الإلكترونية، وذلك بفضل مفتاح دوار مخصص، والذي يمكن استعماله ليتم تفعيل الإضاءة الخلفية، أو لكي يتم تنشيط وحدات الماكرو بسرعة، وذلك بالإضافة إلى كابل USB-C مع غلاف من النسيج وتقنية Axon، وأيضاً وظيفة التمرير الكامل لمفتاح Full N، وتعتبر تلك اللوحة الميكانيكية من اللوحات المفضلة والرائعة لجميع اللاعبين خلال هذه الفترة، حيث أنها تزيد من إمكانيات اللاعب نظراً لإمكانياتها الخرافية.

يتيح برنامج كورسير iCue لجميع عشاق الألعاب الإلكترونية القدرة على مواءمة الإضاءة الخلفية RGB في بعض الأزرار ومزامنتها مع باقي الإعدادات، كما أنه يمكن برمجة كل زر تقريباً في برنامج iCue أو بواسطة تسجيل الماكرو المدمج، ويمكن أيضاً تخزين ما يصل إلى 50 بروفايل على لوحة المفاتيح الجديدة، ويمكن لجميع اللاعبين اقتناء تلك اللوحة من اجل التميز والفوز في العديد من الألعاب الإلكترونية خلال الفترة القادمة، حيث أن الفوز والتميز في الألعاب وتخطي المستويات يمنح اللاعب العديد من الجوائز والهدايا المجانية التي تقدمها اللعبة لجميع لاعبيها المتميزين.