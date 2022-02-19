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لعبة eFootball PES 2022 الجديدة إصدار eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد

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عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 الجديدة المنتظرة من عشاق الساحرة المستديرة علي مستوي العالم . وتوقيت نزول اللعبة المحددة من شركة KONAMI حيث يتم البحث عن لعبة eFootball PES بشكل يومي علي مواقع البحث . وما هي الطريقة التي يتم بها تثبيت اللعبة علي الهواتف . كما أن لعبة eFootball PES 2021 المحدثة وصلت تثبيتها حتي الآن إلي 100 مليون لاعب . كذلك منذ أن تم صدور أول نسخة من لعبة eFootball PES 2022 الجديدة في عام 2006 والتي كان يتم لعبه علي الكمبيوتر . رأت شركة كونامي أزدياد عشق لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد لذلك قررت منذ فترة أن . تكون اللعبة علي كافة الهواتف المختلفة .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة
لعبة إي فوتبول بيس 2022

 

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة لهواتف أند رويد و أيفون

تطرح لعبة eFootball PES apk بإصدار جديد كلياً من حيث انتقالات اللاعبين في مواسم الدوريات المختلفة داخل بيس فوتبول . والتي تكون متاحة عبر حصولك علي كوينز إي فوتبول بيس 2022 . والذي يتم الحصول عليه كلما زاد الفوز في مباريات الساحرة المستديرة . كما أن النسخة الجديدة تميزت بشكل فائق عن لعبة eFootball PES 2021 السابقة حيث تطرح اللعبة . بمعدل فائق جداً من تقنية ألجرافيك التي تجعل اللعبة بملاعبها ولاعبيها واقعيين لدرجة حقيقية جداً . كذلك حرصت KONAMI علي أن تكون هناك هدايا عديدة تطرح في الموسم الجديد داخل لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل . ويتم الحصول علي تلك الهدايا عبر موقع الشركة الرسمي ويتم تحديد الهدايا بشكل أسبوعي علي الموقع الرسمي للشركة . تتنوع هدايا PES 2022 ما بين الحصول علي كوينز اللعبة بأعداد كبيرة وغيرها من الهدايا المميزة بشكل دوري .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة وبعض المعلومات عن اللعبة

إي فوتبول 2022 الجديدة منذ صدور أول نسخة منها والمتعارف عليها باسم برو أيفيلوشن . سكور والتي تم تغييرها بعد ذلك إلي نسخة لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة إلي أن تم الاستقرار علي اسم . لعبة eFootball PES 2022 الجديدة ووصلت الشركة في عامها الجديد بأن اللعبة تتوافق مع كافة الأجهزة المختلفة . الكمبيوتر وأجهزة PLAYSTATION ، وكافة أنواع الهواتف الذكية وتسعي شركة كونامي منذ شهر ديسمبر الماضي . لتطوير وتحديث كافة محتويات لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة لصدور نسختها الجديدة . لعبة إي فوتبول بيس 2022 في الموعد المحدد في وقت سابق من شركة KONAMI .

كيف يتم تثبيت eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد الجديدة علي الهاتف

وصلت أعداد تثبيت لعبة eFootball PES apk حتي الآن إلي عدد 500 مليون لاعب علي مستوي . العالم بعد أن كان العام السابق عددهم 100 مليون كما أشرنا بداية المقال . وما زال ذلك العدد يزداد خصوصاً بعد أن طرحت كونامي مع نسخة إي فوتبول بيس 2022 الحصول علي عدد 2 ICONS MOMENT . الخاصة باللعب مع فريق بايرن ميونخ وغيرها من الهدايا التي تطرحها شركة كونامي . والآن وخلال السطور القادمة سنشرح كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة علي كافة الهواتف .

تثبيت لعبة eFootball PES 2022 الجديدة علي الهاتف

  • تتطلب لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل مساحة خالية علي الهاتف 4GB .
  • كما أن لعبة إي فوتبول بيس 2022 تحتاج ذاكرة عشوائية فارغة بنفس المقدار .
  • بعد توفير الطلبات السابقة يتم الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك والبحث عن لعبة eFootball PES .
  • كذلك في حالة أن لعبة eFootball PES 2021 موجودة بهاتفك يتم تحديث اللعبة فقط دون الحاجة لتثبيت النسخة الجديدة .
  • لعبة eFootball PES 2022 الجديدة علي المتاجر الرسمية محدداً لها تقريباً سعر 35 ريال سعودي يجب دفعه .
  • يتم دفع سعر اللعبة عن طريق الطرق المتاحة علي المتجر سواء ببطاقات الائتمان أو أي طريقة أخري .
  • بعد ذلك الضغط علي زر تثبيت PES 2022 بالمربع الخاص بالتثبيت علي المتجر .
  • كما بعد أن يتم تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة يمكنك ربط اللعبة بالبريد الإلكتروني لمشاركة الأصدقاء .
  • تلك الخطوات المشار لها يتم اتباعها مع كافة هواتف أن رويد وهواتف أيفون وهواتف هواوي .
لعبة eFootball PES 2022 الجديدة
eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد

الموعد المحدد لإتاحة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد علي المتاجر

كافة المعلومات المتداولة عن طرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 علي المتاجر الرسمية والتي تتحدث عنها مواقع عديدة . بعد أن كان الموعد لنزول إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة في ديسمبر الماضي . تم تأجيل ذلك الموعد ليتم التحديث علي اللعبة بشكل كامل إلي أن تم تحديد موعد لعبة eFootball PES 2022 الجديدة لتكون في شهر مارس . المتبقي عليها أيام معدودة .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة والتي تتوافق مع كافة الأجهزة الحديثة من الهواتف الذكية . يتم طرح اللعبة علي المتاجر المختلفة الرسمية المعتمدة لشركة كونامي في شهر مارس القادم .

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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