نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة eFootball PES 2022 الجديدة إصدار eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة eFootball PES 2022 الجديدة المنتظرة من عشاق الساحرة المستديرة علي مستوي العالم . وتوقيت نزول اللعبة المحددة من شركة KONAMI حيث يتم البحث عن لعبة eFootball PES بشكل يومي علي مواقع البحث . وما هي الطريقة التي يتم بها تثبيت اللعبة علي الهواتف . كما أن لعبة eFootball PES 2021 المحدثة وصلت تثبيتها حتي الآن إلي 100 مليون لاعب . كذلك منذ أن تم صدور أول نسخة من لعبة eFootball PES 2022 الجديدة في عام 2006 والتي كان يتم لعبه علي الكمبيوتر . رأت شركة كونامي أزدياد عشق لعبة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد لذلك قررت منذ فترة أن . تكون اللعبة علي كافة الهواتف المختلفة .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة لهواتف أند رويد و أيفون

تطرح لعبة eFootball PES apk بإصدار جديد كلياً من حيث انتقالات اللاعبين في مواسم الدوريات المختلفة داخل بيس فوتبول . والتي تكون متاحة عبر حصولك علي كوينز إي فوتبول بيس 2022 . والذي يتم الحصول عليه كلما زاد الفوز في مباريات الساحرة المستديرة . كما أن النسخة الجديدة تميزت بشكل فائق عن لعبة eFootball PES 2021 السابقة حيث تطرح اللعبة . بمعدل فائق جداً من تقنية ألجرافيك التي تجعل اللعبة بملاعبها ولاعبيها واقعيين لدرجة حقيقية جداً . كذلك حرصت KONAMI علي أن تكون هناك هدايا عديدة تطرح في الموسم الجديد داخل لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل . ويتم الحصول علي تلك الهدايا عبر موقع الشركة الرسمي ويتم تحديد الهدايا بشكل أسبوعي علي الموقع الرسمي للشركة . تتنوع هدايا PES 2022 ما بين الحصول علي كوينز اللعبة بأعداد كبيرة وغيرها من الهدايا المميزة بشكل دوري .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة وبعض المعلومات عن اللعبة

إي فوتبول 2022 الجديدة منذ صدور أول نسخة منها والمتعارف عليها باسم برو أيفيلوشن . سكور والتي تم تغييرها بعد ذلك إلي نسخة لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة إلي أن تم الاستقرار علي اسم . لعبة eFootball PES 2022 الجديدة ووصلت الشركة في عامها الجديد بأن اللعبة تتوافق مع كافة الأجهزة المختلفة . الكمبيوتر وأجهزة PLAYSTATION ، وكافة أنواع الهواتف الذكية وتسعي شركة كونامي منذ شهر ديسمبر الماضي . لتطوير وتحديث كافة محتويات لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة لصدور نسختها الجديدة . لعبة إي فوتبول بيس 2022 في الموعد المحدد في وقت سابق من شركة KONAMI .

كيف يتم تثبيت eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد الجديدة علي الهاتف

وصلت أعداد تثبيت لعبة eFootball PES apk حتي الآن إلي عدد 500 مليون لاعب علي مستوي . العالم بعد أن كان العام السابق عددهم 100 مليون كما أشرنا بداية المقال . وما زال ذلك العدد يزداد خصوصاً بعد أن طرحت كونامي مع نسخة إي فوتبول بيس 2022 الحصول علي عدد 2 ICONS MOMENT . الخاصة باللعب مع فريق بايرن ميونخ وغيرها من الهدايا التي تطرحها شركة كونامي . والآن وخلال السطور القادمة سنشرح كيفية تثبيت إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة علي كافة الهواتف .

تثبيت لعبة eFootball PES 2022 الجديدة علي الهاتف

تتطلب لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل مساحة خالية علي الهاتف 4GB .

كما أن لعبة إي فوتبول بيس 2022 تحتاج ذاكرة عشوائية فارغة بنفس المقدار .

تحتاج ذاكرة عشوائية فارغة بنفس المقدار . بعد توفير الطلبات السابقة يتم الدخول علي المتجر المتوافق مع هاتفك والبحث عن لعبة eFootball PES .

. كذلك في حالة أن لعبة eFootball PES 2021 موجودة بهاتفك يتم تحديث اللعبة فقط دون الحاجة لتثبيت النسخة الجديدة .

موجودة بهاتفك يتم تحديث اللعبة فقط دون الحاجة لتثبيت النسخة الجديدة . لعبة eFootball PES 2022 الجديدة علي المتاجر الرسمية محدداً لها تقريباً سعر 35 ريال سعودي يجب دفعه .

علي المتاجر الرسمية محدداً لها تقريباً سعر 35 ريال سعودي يجب دفعه . يتم دفع سعر اللعبة عن طريق الطرق المتاحة علي المتجر سواء ببطاقات الائتمان أو أي طريقة أخري .

بعد ذلك الضغط علي زر تثبيت PES 2022 بالمربع الخاص بالتثبيت علي المتجر .

بالمربع الخاص بالتثبيت علي المتجر . كما بعد أن يتم تثبيت لعبة إي فوتبول بيس 2021 المحدثة يمكنك ربط اللعبة بالبريد الإلكتروني لمشاركة الأصدقاء .

يمكنك ربط اللعبة بالبريد الإلكتروني لمشاركة الأصدقاء . تلك الخطوات المشار لها يتم اتباعها مع كافة هواتف أن رويد وهواتف أيفون وهواتف هواوي .

الموعد المحدد لإتاحة eFootball PES 2022 Mobile للأندرويد علي المتاجر

كافة المعلومات المتداولة عن طرح لعبة إي فوتبول بيس 2022 علي المتاجر الرسمية والتي تتحدث عنها مواقع عديدة . بعد أن كان الموعد لنزول إي فوتبول بيس 2022 للأندرويد الجديدة في ديسمبر الماضي . تم تأجيل ذلك الموعد ليتم التحديث علي اللعبة بشكل كامل إلي أن تم تحديد موعد لعبة eFootball PES 2022 الجديدة لتكون في شهر مارس . المتبقي عليها أيام معدودة .

لعبة eFootball PES 2022 الجديدة والتي تتوافق مع كافة الأجهزة الحديثة من الهواتف الذكية . يتم طرح اللعبة علي المتاجر المختلفة الرسمية المعتمدة لشركة كونامي في شهر مارس القادم .