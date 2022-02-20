إن ميعاد نزول الايفون 14 من الأشياء التي اشتغل بها الكثيرين داخل المملكة السعودية وكذلك دول الخليج في شركة آبل، وقد أعلنت عن المواعيد المقررة حتى تنطلق نسختهم الجديدة، فالجميع يتسارعوا لأخذ النسخة الأكثر حداثة من الهاتف، وكلما نزل إصدار حديث له فإنه يعالج المشكلات التي قبلها أو النسخ القديمة، ولذلك فإننا سنجيب لكم عن سؤال متى ينزل الايفون 14.

متى ينزل الايفون 14

إلى الآن لم تعطي موعداً للإصدار الجديد لآيفون 14 ، ولكن المتخصصين يتوقعوا أن يتم طرحه خلال شهر سبتمبر لهذا عام 2022، وبالرغم من أن ذلك الميعاد غير مؤكد، ولكنه قد تم تداوله بنطاق واسع داخل الدول العربية وإلى الآن لم تقوم آبل بتحديد الميعاد الرسمي لهذا الإصدار من الهاتف، والذي قد لقي رواجاً داخل جميع أنحاء العالم.

الوقت المتبقي لنزول آيفون 14

لقد اعتاد المحبين والمستخدمين لهواتف الآيفون أن المواعيد المعلنة من الشركة تكون ثابتة ولا يتأخروا بالإصدار عن هذا الميعاد المحدد، فعادة ما تطلق الهواتف خلال شهر سبتمبر بكل عام، ولكن هذا اختلف عام 2020، وكان هذا يرجع لجائحة كورونا التي قامت بغزو العالم أجمع، وجعلت الصناعات قد توقفت، وكذلك الانتقالات لتوصيل هذه الهواتف، فكان هناك صعوبة بالغة في أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة والخبراء يتوقعوا أن آبل ستقوم بالعمل المقبل بإصدار أحدث هاتف بالميعاد المحدد له، أما الوقت المتبقي لإصدار النسخة الحديثة من آيفون 14 هو 197 يوم.

معلومات عن آيفون 14

توجد العديد من التأويلات والكثير من التوقعات عن الإصدار الجديد لآيفون 14، والذي ستقوم بطرحه داخل الأسواق وما هو أفضل آيفون 13 منذ عام 2021، وكان به مميزات كثيرة، والأشخاص الذين يحبون الهواتف بالرغم من أن سعره كان مرتفع نسبياً، ولكن قام العديد بشرائه، أما عن المعلومات بشأن ايفون 14 فمن الطبيعي ألا تكون جميعها صحيحة، فهي عبارة عن المؤشرات للإمكانيات الخاصة بالهاتف وهي كالآتي: