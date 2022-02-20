متطلبات تشغيل بيس لعبة eFootball PES 2021 على الكمبيوتر

eFootball PES 2021 هى لعبة كرة قدم معروفة عالميا، وتم ابتكارها منذ عدة أعوام وهى أحد ألعاب شركة كونامى الشهيرة والتي قررت إصدار PES 2021 والذي يعد تحديث لنسخة PES2020 وليس نسخة جديدة بالمرة، ويعد تحديث لأنه سيتم إضافة عدد من اللاعبين والمدربين مثل فرانك لامبارد وجوارديولا وريان جيجز وسوف يضاف عدة أندية برازيلية بعدما حصلت كونامى على التصريح بذلك، وسوف نتعرف على متطلبات تشغيل لعبة بيس 2021 للكمبيوتر، وخاصة بعد أن أعلنت شركة مايكروسوفت أن بيس 2021 عبارة عن تحديث فقط لنسخة بيس 2020 وسوف يكون سعر النسخة 29,99 دولار أمريكي وعلى المشترك تحميل النسخة كاملة كما أن النسخة سوف تستغنى عن المحرك القديم الذي تم استخدامه منذ إصدار اللعبة 2014 وهو Fox Engine وسوف يستخدم محرك Unreal engine بدلا منه لجعل اللعبة أكثر سهولة.

مواصفات الحد الأدنى لتشغيل eFootball PES 2021 للكمبيوتر

يجب أن يتمتع جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعدة مواصفات لتحميل بيس 2021 التي أعلنت شركة كونامي عن إصدارها في 15/9 من عام 2020 وهى:

يجب أن تكون نسخة جهازك أو نظام التشغيل لديك ويندوز 7,8,10 أحد هذه الأنظمة بمعمارية 64 بت ومن الأفضل ويندوز 10.

توافر كارت شاشة من أحد هذه الأنواع Radeon HD 7850 Amd او Nvidia Gtx 660 أو الأنواع الأخرى المسلوبة لهم .

30 جيجا بايت مساحة فارغة بجهاز الكمبيوتر تحميل بيس و 2021 ويفضل مساحة أكبر.

أن يكون Directx اصدار 11.

أن تكون Ram الذاكرة 8 جيجابايت.

720×1280بكسل هو دقة الشاشة لتشغيل بيس.

واحد ميجابايت بالثانية هذا سرعة شبكة النت التى يجب توافرها.

المعالج يجب أن يكون نوعه Amd Fx 4350 أو Intel Core Is 3470 أو بعض الأنواع الأخرى المشابهة لهم.

متطلبات تشغيل بيس 2021 للكمبيوتر بصورة جيدة

من الأفضل توافر هذه المواصفات في جهاز الحاسوب الخاص بك للحصول على متعة أكبر أثناء لعب بيس والتجربة أفضل مع المديرين الفنيين وقوائم اللاعبين وتشكيلات الفرق الجديدة التي أعلنت الشركة عن تعبيرهم في هذه النسخة