Infinix Note 11 pro أقوي هواتف شركة انفينكس | المواصفات والسعر

Infinix Note 11 pro ثالث هواتف شركة انفينكس للعام الجديد 2022، حيث أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق مجموعة من أحدث هواتفها في عائلة الـNote والتي تتمثل في : Infinix Note 11 ، Infinix Note 11s ، وأيضاً النسخة الأعلي Infinix Note 11 pro. يأتي الهاتف مع العديد من التطويرات والاضافات عن نسختي الهاتف الأخري ليقدم مواصفات ممتازة مقابل سعر الهاتف، وبالتالي تقدم انفينكس صفقة جديدة لعدد كبير من المستخدمين.

مواصفات هاتف Infinix Note 11 pro :

‌الهاتف متوفر بوزن خفيف يقدر بحوالي 209 جراماً.‌

كما يأتي مع خامات ظهر من البلاستيك كعادة الشركة في هواتفها ، مع إطار من البلاستيك أيضاً حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، بالإضافة إلي دعمه لشبكات الإتصال حتي الجيل الرابع فقط.‌

كذلك يتوفر مع أحدث إصدار لواجهة مستخدم انفينكس الخاصة XOS 10 ، والتي تأتي مع نظام تشغيل Android 11.‌

وتظهر أولي تنازلات الشركة في شاشة الهاتف ، حيث تقدم شاشة بحجم 6.95 إنش من نوع IPS LCD بجودة FHD+ ودقة 1080×2460 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 387 بكسل لكل إنش.‌

كما تحتل الشاشة من جسم الهاتف حوالي 91٪ ، مع أبعاد العرض 20:9 تصبح شاشة مناسبة لمشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تتوفر الشاشة أيضاً مع دعم معدل التحديث الجديد حتي 120 هيرتز ، مما يوفر تجربة أكثر سلاسة في الحركة والتنقل في التطبيقات المختلفة.‌

أما عن أداء الهاتف فيتوفر معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio G96 ، الذي يأتي بدقة التصنيع 12 نانو متر.‌

كما يعمل المعالج بنواتين Cortex-A76 بتردد يصل إلي حوالي 2.05 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي ستة أنوية أخري من نوع Cortex-A55 ، لكن تتوفر مع تردد أقل يصل إلي 2.0 جيجا هيرتز.‌

كذلك يتوفر بالهاتف معالج Mali-G57 MC2 يعمل كوحدة معالجة للرسوميات GPU.‌

متوفر من الهاتف نسخة واحدة فقط من سعة التخزين وتأتي كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

مع ذاكرة تخزين تأتي من نوع UFS 2.2 السريع والجديد.

كاميرا هاتف Infinix Note 11 pro :

‌كاميرا الهاتف الأمامية تأتي في ثقب صغير بالشاشة ، بدقة 16 ميجا بكسل مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD.‌

أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، كما تتوفر بدعم الـPDAF.‌

الكاميرا الثانية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 للتصوير Telephoto ، وتدعم التكبير حتي 2x optical zoom.‌

أخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في العزل وتصوير البورترية بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

كما يوجد بجانب الكاميرات فلاش ليد رباعي ، مع دعم الكاميرات لخاصية HDR وتصوير Panorama.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة 2k مع دقة 1440 بكسل ومعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD ودقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار أيضاً.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يأتي الهاتف بسماعات ستيريو ، توفر أصوات عالية وواضحة.‌

كما يحتوي أيضاً علي مدخل 3.5 مللي خاص بسماعة الأذن.‌

أيضاً يتوفر الهاتف بدعم شبكات الراديو FM.‌

لكن لا يدعم خاصية الـNFC.‌

بصمة الهاتف موجوده في الجنب مدمجة مع زر الباور ، ويمكن أيضاً فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه Face Id.‌

كذلك يدعم الهاتف العديد من المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، البوصلة ، التقارب ، وأيضاً التسارع.‌

أما عن بطارية الهاتف ، فتوجد بطارية ليثيوم بحجم 5000 مللي أمبير تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.‌

أخيراً يتوفر من الهاتف ثلاثة اختيارات للألوان المتاحة وهم : الأزرق ، الأخضر ، والرمادي.

سعر هاتف Infinix Note 11 pro :