الطريقة الصحيحة لشحن شدات ببجي 2022 بالتفصيل والخطوات شحن السيزون الجديد في ببجي

شحن شدات ببجي من أهم الأمور التي يهتم بها لاعبي ببجي، والتي تعد من أشهر الألعاب الإلكترونية على مستوى العالم، ويهتم اللاعبين بشحن الشدات لاستخدامها في شراء الكثير من العناصر المرتبطة باللعبة، من معدات، وأسلحة، وملابس، وسيارات وما إلى ذلك.

كيفيه شحن شدات ببجي بطريق سهله

هناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها شحن شدات ببجي، وفيما يلي سنتعرف على أسهل طريقة متوفرة للشحن:

أولًا قبل البدء في الشحن لابد من شراء البطاقة الخاصة باللعب عبر أحد المواقع التي تتخصص في ذلك، ومن أشهرهم موقع midasbuy.

بعد شراء البطاقة يستلم المستخدم رسالة على الايميل تتضمن كود يتم تفعيل الشدات باستخدامه.

الدخول على الموقع الرسمي للعبة ببجي.

إدخال الرقم التعريفي لحساب المستخدم على اللعبة.

إدخال الكود الذي تم استلامه عبر الايميل.

كتابة الحروف والأرقام التي تظهر عند كتابة الكود.

الضغط على كلمة النقر.

الضغط على كلمة رديم.

شحن شدات ببجي عن طريق الأيدي

طريقة الأيدي من أكثر الطرق المضمونة لشحن شدات ببجي، وفيما يلي سنتعرف على طريقة شحنها:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشحن الشدات pubg midasbuy.

تسجيل الدخول على الموقع.

النقر على خيار شحن شدات ببجي.

تحديد عدد الشدات المراد شحنها.

كتابة رقم الأي دي، وجميع البيانات الأخرى المطلوب إدخالها.

تحديد الدولة التي يقيم بها المستخدم.

تحديد طريقة الدفع المناسبة.

شحن الكمية المرادة من الشدات، ثم الانتظار لفترة قصيرة.

فتح لعبة ببجي للتأكد من إتمام عملية الشحن.

كيفيه شحن شدات ببجي عن طريق جوجل بلاي

بالنسبة للهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد فمن الممكن شحن شدات ببجي فيها عن طريق جوجل بلاي، وذلك باتباع الخطوات التالية: