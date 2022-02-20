نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 طرق جديدة لـ شحن جواهر فري فاير احصل علي عدد جواهر لا نهائي الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن جواهر فري فاير حيث قدم المطورون العديد من الشخصيات الجديدة إلى فري فاير. حيث تشتمل المجموعة الواسعة من العناصر مثل الجلود والأزياء والمزيد، والتي يمكن للاعبين الحصول عليها بعدة طرق مختلفة. ومع ذلك، فإن معظم العناصر الحصرية لها تكلفة، ولا يمكن لكل مستخدم إنفاق أموال حقيقية على Free Fire. نتيجة لذلك، يبحثون عن طرق إما للحصول على الماس أو المكافآت في لقب المعركة الملكية.

شحن جواهر فري فاير

للحصول علي الكثير من الجواهر يمكنك شرائها عن طريق الموقع الرسمي الخاص باللعبة والذي من خلاله ستستطيع شراء الشخصيات الجدية التي تتمتع بالقوة والسرعة، وأيضا القنابل والأسلحة الحديثة وغيرها من الأشياء المبهرة داخل متجر اللعبة، ولكي تتمكن من الشحن يجب عليك زيارة shop2game، واذا لم تستطيع الشحن يمكنك الاطلاع علي هذه المقال، عن كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية.

بطاقات جوجل بلاي

يمكنك الشحن ايضا عن طريق بطاقات جوجل بلاي بديلا للموقع الرسمي، حيث ربما تكون Google Opinion Rewards هي أكثر الوسائل المقبولة للمستخدمين للحصول على الماس مجانًا. بعد الانتهاء من الاستطلاعات البسيطة، يمنح التطبيق اللاعبين “أرصدة Google Play”. وبعد تجميع مبلغ مناسب، يمكن للاعبين استخدامها لشراء الماس مباشرة من خلال مركز زيادة الرصيد داخل اللعبة.

طريقة جديدة لشحن فري فاير

هذه طريقة ممتازة للاعبين الذين يريدون عملات داخل اللعبة. بشكل عام، تعد الماسات إحدى الجوائز الموجودة في الغرف المخصصة، ويمكن أن تمنح المشاركة فيها فرصة جيدة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأفراد أيضًا المشاركة في الهدايا للحصول على فرصة لتلقي الماس. يمكن الحصول علي هذه الغرف عن طريق يوتيوب أو تويتر أو حتى فيس بوك.

أكواد فري فاير

رموز الاسترداد كخيار آخر لأولئك المستخدمين الذين يتطلعون إلى الحصول على عناصر في اللعبة. إنها سهلة الاستخدام ويمكن أن توفر مكافآت بأقل جهد. يتعين على اللاعبين العثور على رمز عمل لخادمهم واستخدامه على موقع استرداد المكافآت ويمكن الحصول علي الكثير من الاكواد في موقعنا، ولكن يجب عليك الإسراع في الحصول عليها، لأن مدة صلاحيتها محدودة.