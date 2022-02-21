طرق شحن شدات ببجي بخطوات سريعة وبطريقة آمنة في دقائق معدودة

أثناء التحديثات التي قامت بها الشركة المنتجة للعبة ببجي قامت بعمل الشدات التي يحتاجها الأفراد الذين يلعبون ببجي لكي يحصلوا على المعدات التي تساعدهم من الهرب والاستمرار لوقت أكبر أحياء، كما أن اللعبة بها مجموعة من التحديات ولإكمال هذه التحديات يجب أن تقوم بشراء الأدوات مثل أسلحة “الأم فور” وغيرها من الأسلحة الحديثة التي تمكنك من القتال، كما يمكن اللعب داخل “الزون” مع فريقك أو اللعب فردا كما يمكنك الاتصال مع أصدقائك داخل اللعبة عن طريق المكالمات الصوتية الموجودة في الشات، كما تجني الشركة عدد كبير من المليارات من هذه اللعبة سنويا، حيث تم إطلاق هذه اللعبة في السنوات الماضية.

طرق شحن شدات ببجي

كثرت المواقع التي تروج أنها تقوم بشحن الشدات الخاصة ببجي موبايل مجانا ولكنها من المواقع الغير موثوق بها، المواقع التي تشحن الشدات قليلة جدا لذلك يجب على لاعبي ببجي موبايل يرجى توخي الحذر أثناء زيارة هذه المواقع، الشحن من خلال موقع اللعبة، عن طريق:

فتح موقع اللعبة الرسمي الموجود على الشبكة العنكبوتية.

اختر اللينك المخصص لشحن الشدات الخاصة ببجي.

من قائمة البلدان اختار اسم البلد المقيم فيها.

قم بتحديد لون العلم المخصص لبلدك.

قم بكتابة عدد شدات لعبة ببجي التي ترغب في الحصول عليها.

اختر طريقة الدفع التي ترغب باستخدامها يتيح لك الموقع الدفع طريق فودافون كاش او استخدام فوري أو الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية.

تعرف على آخر التحديثات الموجودة في لعبة ببجي

هناك مجموعة من التحديثات تم إضافتها إلى اللعبة أثناء التحديث الأخير من الشركة المصنعة، قد تم إضافة نوع سلاح يمكنه التحول إلى عدة مستويات في وقت واحد منا يمكن اتصال هذا السلاح إلى أدواتك الموجودة باللعبة، كما تم إضافة سلاح من نوع P90، كما يمكنك إضافة الأصدقاء الذين هزموا أثناء اللعب، كما توفر عدد كبير من المظلات الهوائية تساعدك على النزول في المكان التي ترغب بالهبوط فيه، وتسعين الشركة دائما إلى التطوير، حيث يبحث الكثير لمعرفة كافة تفاصيل هذه اللعبة، في اللعبة من أكثر الألعاب التي حققت نجاحا ساحقا في مدة بسيطة.