Realme 9i أول هواتف ريلمي الجديدة | مراجعة الهاتف والأسعار

Realme 9i هاتف جديد من شركة ريلمي ينضم لمجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة من هواتف الشركة. حيث أعلنت شركة ريلمي مؤخراً عن أحدث سلاسل هواتفها وهي سلسلة الـ9، والتي تشمل عدد من الهواتف الجديدة مثل : Realme 9 ، Realme 9i بالإضافة إلي النسخة الأعلي Realme 9 pro. تقدم الشركة أيضاً في هذا الهاتف عدد من المواصفات والمميزات مقابل سعر مناسب تجعله صفقة جيدة لعدد من المستخدمين.

مواصفات هاتف Realme 9i :

‌الهاتف يتوفر بوزن يقدر بحوالي 190 جراماً.‌

مع خامات مصنوعة من البلاستيك poly Carbonite في كل من ظهر الهاتف والإطار حول الجسم.‌

يمكن أيضاً تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط.‌

كذلك يدعم الهاتف أيضاً زيادة مساحة التخزين ، وذلك لتوافر المدخل الإضافي الخاص بكارت الميموري.‌

كما أن الهاتف يأتي مع واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 2.0 ، المبنية علي نظام تشغيل Android 11.‌

بالنسبة لشاشة الهاتف فتأتي بحجم 6.6 إنش من نوع IPS LCD ، وبجودة FHD+ مع دقة 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات تقدر بحوالي 401 بكسل لكل إنش.‌

كما تصل إضاءة الشاشة إلي 480 شمعة ، مع حساسية لمس 180 هيرتز.‌

الشاشة تحتل حوالي 90.8% من جسم الهاتف ، مع أبعاد العرض 20:9 توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات والألعاب.‌

كذلك تدعم الشاشة أيضاً معدل تحديث عالي حتي 90 هيرتز.‌

بالإضافة إلي وجود طبقة حماية علي شاشة الهاتف من نوع Dragontrail Pro Glass.‌

أما عن الأداء فالهاتف يأتي مع معالج من شركة Qualcomm وهو Snapdragon 680 4G ، والذي يأتي مع دقة تصنيع موفرة للطاقة 6 نانو متر وهو نفسه الموجود في هاتف Redmi Note 11 من شاومي.‌

كما أن المعالج ثماني النواة يعمل بأربعة أنوية من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز.‌

مع أربعة أنوية أخري من نوع Kryo 265 Silver ، لكن مع تردد أقل 1.9 جيجا هيرتز.‌

كذلك يوجد أيضاً معالج رسوميات GPU من نوع Adreno 610.‌

متوفر من الهاتف إصدارين فقط من سعة التخزين وهما كالتالي : 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو 128 جيجا مع 6 جيجا رام.

كاميرا هاتف Realme 9i :

‌كاميرا السيلفي بالهاتف تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.1 ، تدعم تصوير الـPanorama.‌

كما يوجد بظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : الأولي والأساسية بدقة 50 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF.‌

الثانية خاصة بالتصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

مع كاميرا ثالثة وأخيرة بدقة 2 ميجا بكسل أيضاً مع فتحة عدسة F/2.4 وتستخدم في العمق وتصوير البورترية.‌

كذلك يوجد بجانب الكاميرات فلاش من نوع ليد ، وتدعم الكاميرات خاصيتي الـHDR والـpanorama.‌

أما عن تصوير الفيديوهات فيمكن التصوير بجودة FHD فقط مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عن طريق كل من الكاميرات الأمامية أو الخلفية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر بالهاتف مدخل 3.5 مللي خاص بسماعة الأذن.‌

كما يأتي أيضاً مع سماعات ستيريو ، تعطي أصوات واضحة ونقية.‌

لكن لا يدعم الهاتف الـNFC.‌

كذلك لا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

كعادة اغلب الهواتف الجديدة تأتي بصمة الهاتف في الجنب مع زر الباور ، مع دعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً مستشعرات مختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، وأيضاً البوصلة.

ولا يدعم الهاتف الجيروسكوب.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Li-Ploy ، تتوفر بدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 70 دقيقة.‌

مدخل الشحن بالهاتف من نوع Type C 2.0 ، يدعم أيضاً خاصية On-The-Go (OTG).‌‌

يأتي الهاتف في لونين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأزرق ، والأسود.

سعر هاتف Realme 9i :