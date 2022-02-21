نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف هونر وأسعار إصداراته المختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف هونر وأسعار إصداراته المختلفة، يمتلك هاتف هونر من المميزات ما لا حصر لها، الأمر الذي يجعله الخيار الأمثل لمستخدمي الهواتف في الأسواق العالمية، نظرا لاحتوائها على معالج هائل، كما أن أسعاره مناسبة لجميع الفئات، إضافة إلى تصميمه الرائع، ومميزاته المتنوعة، ويوجد عدة إصدارات من هاتف هونر، منها: هونر ماجيك 3 برو، هونر 60، هونر 50 برو، هونر ماجيك v، هونر 70، هونر V 40.

مواصفات وأسعار هاتف هونر 60 برو

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة مواصفات وأسعار هاتف هونر 60 برو بشكل تفصيلي وهي كالاتي:

معالج الهاتف من النوع سنابدراجون 778، معالج كورتيكس A78 بدقة 6 نانومتر.

تبلغ دقة الكاميرا الأمامية 50 ميجا بيكسل، والكاميرا الخلفية 108 ميجا بيكسل.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس، ونظام ويندوز 11.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 4800 مللي أمبير، كما أنها تدعم الشحن العكسي بقوة 5 وات.

يتراوح سعر الهاتف ما بين 580 إلى 630 دولار.

مواصفات واسعار هاتف هونر ماجيك 3 برو

مواصفات واسعار هاتف هونر ماجيك 3 برو، يعتبر هاتف هونر ماجيك 3 برو من أفضل الهواتف التي أنتجتها الشركة، حيث يتسم بما يلي:

كاميرا الهاتف رباعية خلفية دقتها 64 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية 13 ميجا بيكسل.

تبلغ سعة البطارية 4600 مللي أمبير، ويدعم خاصية الشحن السريع بقوة 66 وات.

يبلغ سعر الهاتف 1055 دولار.

مواصفات هاتف هونر 50 برو

مواصفات هاتف هونر 50 برو يأتي هاتف هونر 50 برو من أكثر الهواتف الأكثر مبيعا، وذلك للمواصفات التي يتمتع بها، وهي: