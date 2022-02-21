نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل ماين كرافت minecraft النسخة الجديدة 2022 للموبيل في المقال التالي
ماين كرافت تعتبر أحد افضل الألعاب التعليمية التي تتمتع بشعبية كبيرة لمستخدمي الهواتف الجوالة حول العالم حيث تزيد من روح الابداع والمهارات للمراهقين والأطفال من خلال القيام بتجميع الكتل التي تستخدم في البناء من رمال وحجارة وحديد وقطع الأخشاب والبداية في عملية إنشاء المباني والأشكال حسب خيال اللاعب وذلك لحماية نفسة عند حلول الظلام من هجمات الزومبي والوحوش الموجودين داخل اللعبة ووتتميز اللعبة بوجود العديد من المناظر الطبيعية الخلابة إلي جانب الجبال والغابات وكان الظهور الأول للعبة في عام 2003 باستخدام لغة برمجة الجافا وأستطاعت مايكروسوفت شراء الشركة المطورة لها في عام 2014 ونتعرف الان علي العديد من مزايا لعبة ماين كرافت وطريقة تحميل minecraft للهواتف الجوالة.
أهم مزايا لعبة minecraft
- زيادة روح الابداع وتنمية المهارات للأطفال والمراهقين من خلال اللعبة.
- يمكنك اللعب مع لاعبين من جميع دول العالم مما يساعد علي تعليم أهمية العمل الجماعي بين الأفراد.
- كذلك يمكنك اللعب بدون الحاجة إلي انترنت في الوضع الفردي.
- تتميز اللعبة بالجرافيك المميز والرسومات عالية الجودة وموسيقي تصورية رائعة.
- تساعد على اكتشاف مناطق الحياة وكذلك المناخات المتنوعة على الأرض منها الغابات والصحاري.
- تساعد على التعرف على مختلف تضاريس الأرض علي سبيل المثال الكهوف والتلال والجبال والمحيطات.
- كذلك تساعد على التفاعل المباشر مع مختلف الحيوانات مثل الأسماك والطيور. كما تساعد علي التعرف على الكثير من النباتات والفواكه والخضار من خلال محتوى خيالي مميز.
- وكذلك تعلم الطفل كيفية البحث عن المواد الطبيعية المختلفة والاستفادة منها مثل أنواع الخشب والحجر والمعادن.
- تعلم الطفل بناء الدوائر الكهربائية وكل ما يتعلق بالآلات المعقدة التي يمكن من خلالها تغير العالم إلى الأفضل.
طريقة تحميل ماين كرافت للهواتف الذكية
- في البداية تأكد من توصيل هاتفك بشبكة الانترنت ويفضل عن طريق شبكة الواي فاي لسرعة أفضل.
- ثم الدخول إلي متجر التطبيقات من هاتفك أبل ستور أو جوجل بلاي أو حسب نظام تشغيل الهاتف.
- بعد ذلك كتابة mine craft في صندوق البحث في الأعلي.
- ثم الضغط علي أيقونة تثبيت ويتطلب منك دفع مبلغ ٣$ مقابل عملية التحميل لانها ليست من الألعاب المجانية.
- بعد إتمام عملية التحميل تقوم بفتح اللعبة وكتابة الاسم والبريد الإلكتروني للدخول إلي اللعبة.
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