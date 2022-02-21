منعاً للإزعاج.. طريقة حظر الأرقام الغير مسجلة على تطبيق واتساب

ارتفعت عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة عن كيفية حظر الأرقام الغير مسجلة على تطبيق واتساب، وبدأ العدي من المستخدمين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يتساءلون هل يوجد تطبيقات جديدة أو حديثة تُساعد في التخلص من مشكلة المكالمات والرسائل المزعجة، وبعد البحث تبين أنه يوجد بعض البرامج على متجر جوجل بلاي تستطيع من خلالها حظر المكالمات الهاتفية الغير مسجلة لديك في جهات الاتصال الخاصة بك، حيث أن تلك الخاصية غير موجودة على تطبيق الدردشة الفوري.

حظر الأرقام الغير مسجلة على تطبيق واتساب

لذلك قام العديد من المستخدمين في البحث عن بدائل من اجل تفعيل تلك الميزة لمنع الأرقام الغير مسجلة من الاتصال بك على whatsapp، وهى ما نطلق عليها خلال هذه المرحلة برامج الطرف الثالث من أجل لقيام بالمهمات الغير موجودة على منصات التواصل الاجتماعي أو بعض البرامج الهامة، قد لا يبالي البعض من استقبال الرسائل والمكالمات من الأرقام الغير مسجلة معه، ولكن عندما يتكرر أمر كثيراً ويتخطى المسموح به وأصبح الأمر مزعج للغاية، لذا لابد أن يتعرف على طريقة الحظر من خلال الخطوات الأتية:

يجب أولاً فتح تطبيق واتساب.

ضرورة الضغط على خيارات إضافية ثم إعدادات.

الضغط على الحساب ثم بعدها الخصوصية، ثم الضغط على جهات الاتصال المحظورة.

يجب على المستخدم الضغط على إضافة ثم إضافة جهة الاتصال التي تريد حظرها.

وفي النهاية الضغط على حظر.

كيفية حظر رقم مجهول على واتس آب

يمكنك الآن حظر أي رقم مجهول يقوم بالاتصال بك على تطبيق الدردشة الفوري بكل سهولة ويسر، وكل م يجب عليك هو اتباع الخطوات التالية:

يجب بفتح الدردشة مع الهاتف المجهول الذي تواصل بك عبر التطبيق.

ضرورة الضغط على خيار حظر.

خلال ثواني بسيطة سيتم حظر الرقم المجهول.

خطوات رفع الحظر على جهة الاتصال على واتس آب

يمكنك رفع الحظر عن أي جهة اتصال قمت بحظرها خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال الخطوات الأتية: