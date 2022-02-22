Oppo تدخل عالم الحواسب اللوحية بجهاز متطور

تتحضر Oppo لإطلاق حاسب لوحي متطور يضاهي بمواصفاته الحواسب التي تنتجها شركتا آبل وسامسونغ.

وسيحصل الحاسب المنتظر تبعا للتوقعات على شاشة IPS LCD بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها (2560/1600) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها نحو 274 شمعة/م، ويمكن الكتابة والرسم على الشاشة والتحكم بها عبر قلم ذكي كما في حواسب سامسونغ وآبل اللوحية.

وسيعمل الجهاز بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 650.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستأتي بدقة 13 ميغابيكسل، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، والكاميرا الأمامية ستكون بدقة 8 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وستزوده Oppo بمنفذ لشرائح الاتصال مع الشبكات الخلوية، ولوحة مفاتيح خارجية لتسهيل عملية الكتابة كما في الحواسب المحمولة، وتقنيات "بلوتوث-5"، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 8360 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.