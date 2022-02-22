طريقة شحن شدات ببجي نيوستيت PUBG New Steat الاصدار الجديد

قامت شركة ببجي المصنعة للعبة ببجي الشهيرة بإطلاق تحديث جديد منذ أيام يطلق على ذلك الإصدار الجديد نيوستيت، هذا ما جعل الكثيرين من اللاعبين بعد قيامهم بتحديث الإصدار الجديد بالقيام بالبحث عن طريقة شحن شدات ببجي نيوستيت للإصدار الجديد، حيث تمكنها الشداد المشتراة من خلال عملة اللعبة الشهيرة وهي عملة الـ uc العديد من المميزات داخل اللعبة، حيث توفر شراء بعض من الملابس والأسلحة الفخمة التي تميز اللاعب وسط الفريق الذي يقوم باللعب معه، كما تتوقف أشكال الملابس والأسلحة بعدد ال uc الذي يمتلكه كل لاعب، وذلك من خلال شراءه بالعملة الحقيقية، ولهذا سوف نوفر الطريقة الصحيحة لشحن تلك الشدات دون التعرض إلى السرقة المنتشرة حاليا.

طريقة شحن شدات ببجي نيوستيت

قامت شركة grafton المصنعة للعبة ببجي الشهيرة بإطلاق التحديث الجديد ببجي نيوستيت، مما جذب ذلك الإصدار الكثيرين من اللاعبين في جميع أنحاء العالم شحن شدات اللعبة المتوفرة في ذلك الإصدار، وذلك على غير العادة فقد وفر ذلك الإصدار أشكال متنوعة وعديدة من الملابس والأسلحة الجذابة، فقد جاءت طريقة شحن الشداد بالطريقة الرسمية كما يلي: –

قم بالدخول عبر الموقع الخاص بكود آشوب.

في الخانة الخاصة بالبحث قم بكتابة pubg new state واضغط على علامة البحث.

اختر الطريقة المناسبة لك لكي تقوم بشحن ال uc التي تعطيك الشدات التي تحتاجها.

بعد اختيار الطريقة المناسبة قم بدفع المبلغ المطلوب من خلال رقم الحساب الخاص بك.

كما توفر بطاقات جوجل للاعبين المحترفين ميزة تمكنهم من شحن الشدات مجانا من خلال مشاهدة الفيديوهات عبر الموقع أو الإعلانات المعروضة على التطبيق أو من خلال لعب بعض الألعاب وتحميلها من على التطبيق، كل هذا يجعلك تستطيع تجميع بعض النقاط والتي من خلالها تحصل على الشدات التي تريدها.

الإصدار الجديد ببجي نيوستيت

يوفر الإصدار الجديد الذي قامت شركة ببجي بتحديثه بعض من الميزات والشدات التي توفرها اللعبة من خلال شراء اللاعب ال uc، حيث تتبع بعض الألعاب الأخرى تلك الطريقة لجذب اللاعبين والاستفادة من ذاك من خلال بيع عملات اللعبة بالعملة الحقيقة، حيث تقدم تلك الطريقة بعض الميزات التي ينفرد بها اللاعب الذي قام بشحن الشدات، هذا الأمر الذي جذب لاعبين تلك اللعبة الشهير بالبحث حول طريقة شحن شدات ببجي نيوستيت، والتي وفرناها لكم في هذا المقال، ونتابع معكم كل جديد لعرضه عبر مواقعنا.