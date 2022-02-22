تحديث جراند ثفت أوتو الجديد للهواتف الأندرويد واستمتع بالمغامرة GTA V

تحديث جراند ثفت أوتو الجديد، لعبة جاتا أصبح لها تحديث أخر وهو أكثر التحديثات المتطورة عن التي تكون قبلها، أصبح للعبة جاتا جزء خامس في السنة الجديدة 2022 وفي هذا التحديث تطور رائع جداً وعالي أحبه كثير من الأشخاص، ومؤسس هذه اللعبة والذي يطور منها شخص عظيم جداً، والتحديث الجديد جعل أشخاص كثيرة متعلقة به وتحب أن تلعب اللعبة في كل وقت.

تحديث جراند ثفت أوتو الجديد

التحديثات لها أسباب كثيرة.، حيث يعمل المطورين على تحسين لعبة GTA، فأهم سبب هو الخروج فجأة من اللعبة، أو اللعبة تكون غير ثابتة، وقد يفقد القدم الذي وصل إليه، أو ما حققه من نجاح كبير في اللعبة، لذا تتبارى جميع الألعاب الإلكترونية في تحديثات إصداراتها أول بأول، ولعل أشهرهم GTA تقريباً كل موسم تحديث جديد من هذه اللعبة.

GTA

ينجذب العديد من الأشخاص حول العالم للألعاب الإلكترونية وأشهرها على الإطلاق لعبة GTA، وكل جزء من هذه اللعبة، كان يحكى قصة في مكان معين، مثلاً في هذا التحديث الجديد يحدث في مكان مميز جداً، وهو سان اندرياس، وفي الجزء الرابع، أصبحت القصة في مكان لبرتي سيتي وفي كل جزء العديد من المغامرات والتحديات المثيرة لكل عشاق ومحبي اللعبة.

تحديث لعبة GTA V للأندرويد

أول شيء يجب أن يكون، موبايل الشخص متصل بالإنترنت.

سواء كان واي فاي أو بيانات المحمول.

بعد ذلك فتح تطبيق جوجل بلاي.

وفي البحث كتابة اسم اللعبة بالكامل.

بعد ذلك الضغط على كلمة بحث.

ثم الضغط على كلمة تثبيت عند اللعبة الحقيقية.

بعد الدخول على اللعبة.

يخير الشخص أن تكون اللعبة، مرتبطة بحساب الشخص على فيسبوك.

أو بحسابه على جوجل، أو بحسابه على جيميل.

بعد ذلك يختار الشخص الأسهل، وهو أن يربطها بحسابه على فيسبوك.

وبعدها يبدأ أن يلعب في اللعبة.

هذه الخطوة لتنزيل اللعبة على الجهاز.

بعد ذلك الدخول على تطبيق جوجل بلاي.

والضغط على كلمة تحديث.

سوف ينزل التحديث على الهاتف بعد 10 دقائق.

في هذه المقالة تحدثنا عن تحديث جراند ثفت أوتو الجديد، وتحدثنا أيضاً عن تحديث لعبة جاتا الجزء الخامس على الموبايل الأندرويد وتحدثنا أيضاً عن البلد التي تكون في الجزء الخامس وهي سان أندرياس المعروفة والمشهورة، وتحديث اللعبة سهل وبسيط جداً، هي خطوات إذا قام بها الشخص يستطيع أن يحصل على اللعبة على الهاتف ويلعب بكل حرية ويتمتع بالتحديث الجديد والذي به كثير من المميزات الرائعة.