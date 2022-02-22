طريقة شحن نقاط فورت نايت fortnite على جميع الهواتف والكمبيوتر

طريقة شحن نقاط فورت نايت تلك النقاط ذات درجة عالية من الأهمية حيث أنها تساعد اللاعبين على شراء أي من الأدوات والأجهزة التي تساعدهم داخل اللعبة للوصول لمراحل ومستويات أعلى، وتندرج تحت أنواع ألعاب الحروب والمعارك وهناك مجموعة من القواعد التي يجب أن يكون اللاعب على دراية بها، حيث تقفز مجموعة من الأشخاص إلى جزيرة للعثور على الأسلحة والمعدات، ثم خوض المعركة حتى يتوج شخص واحد فقط بالنصر وفرصة البقاء على قيد الحياة، يعتبر الحرب هو أفضل الحلول المتاحة في اللعبة من أجل إلقاء وأن تتمكن من حصولك على كافة المعدات والأجهزة والأسلحة، ولكن الحصول على تلك النقاط يتطلب منك القيام بعدة خطوات كما يوجد أكثر من طريقة وسنتعرف عليها خلال مقالنا.

طريقة شحن نقاط فورت نايت fortnite

الكثير من لاعبي فورت نايت قد واجه بعض من الصعوبات ومنها صعوبة الحصول على تلك النقاط ولكن هناك أكثر من طريقة للحصول عليها ولكن هنا سنتعرف على الطريقة المجانية:

يجب عليك الذهاب إلى موقع اللعبة، وإنشاء حساب جديد على الموقع.

يمكن للاعب الدخول للعبة، كما يجب أن تذهب إلى أيقونة v-bucks وكل ذلك يتطلب منك حساب شخصي منك في حالة عدم وجوده قم بعمله.

تعتبر خدمة استرداد البطاقة الأسبوعية من أفضل الخدمات التي يمكن الحصول عليها ويمكنك الانتقال إليه بسهولة في الجزء الأيمن من الواجهة العلوية للموقع.

بعد ذلك، يمكنك النقر فوق رمز البيانات ثم إضافة بيانات الحساب واللعبة الأساسية المختلفة هذا لتتمكن من إكمال عملية الشحن المجاني وتحديد عدد النقاط التي تريد الحصول عليها.

طريقة شحن نقاط فورت نايت من خلال التطبيقات

تتعدد طرق شحن النقاط لكن هناك بعض الطرق المجانية والتي قدمناه لكم ولكن هناك طريقة أخرى وهي شحن تلك النقاط من خلال بعض التطبيقات: