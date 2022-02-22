نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بكامل تحديثات efootball pes 2022 الجديدة في المقال التالي
عمر شويل - جدة نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بعد طول انتظار عشاق الساحرة المستديرة قامت شركة كونامي . بتحديث اللعبة وإطلاق اسم efootball pes 2022 Konami علي اللعبة الجديدة . كما تم إضافة العديد من المميزات الخاصة بالنسخة الجديدة efootball pes 2022 لم تكن موجودة في النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 . كذلك تنوعت التقنيات المتعددة في النسخة الجديدة efootball pes 2022 سواء من ناحية ألجرافيك العالي . الذي يظهر اللعبة وكأنها واقعية جداً كما ميزت الشركة المنتجة نسخة PES eFootball الجديدة . بطرح هدايا متعددة يتم الحصول عليها بشكل أسبوعي عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة . ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل النسخة الجديدة إي فوتبول 2022 للاندرويد .
نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والمتوافقة مع كافة أنواع الهواتف
النسخة الجديدة الرائعة بكافة تفاصيلها لعبة PES 2022 التي تطلق في الموعد المحدد سابقاً من شركة KONAMI . وذلك الاسم المطلق عليها يحل محل الاسم القديم إي فوتبول بيس 2021 مع إضافة إمكانية انتقال اللاعبين وشراءهم داخل النسخة . الجديدة ولكي ما يتم شراء لاعبي PES eFootball الجديدة ذلك يكون عبر الفوز بمباريات الأسبوع كاملة . كما في حالة الرغبة في شراء اللاعبين وشرط فوز المباريات التي تم لعبها عن طريق ذلك يتم الحصول علي كوينز الأسبوع . التي تكون في شكل هدايا علي موقع الشركة ويتم استبدالها واستخدامها في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل . لعمليات شراء اللاعبين وملابس اللعيبة وغير ذلك من المهام المتعددة داخل بيس 2022 .
موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الجديدة بشكل كامل
تم تداول معلومات عديدة عن موعد طرح إي فوتبول 2022 علي موقع الشركة والمتاجر الرسمية . حيث كان يتم تداول معلومات بأن النسخة المحدثة efootball pes 2021 كانت ستطرح في شهر ديسمبر الماضي . كما تم تداول معلومات أخري بأن الموعد قد تأجل لنزول نسخة efootball pes 2022 الجديدة . وهو سيكون في شهر مارس القادم ويفصلنا عنه خمسة أيام فقط . ولقرب موعد نزول إي فوتبول 2022 للاندرويد سنتعرف في السطور القادمة علي ما هي خطوات تثبيت إي فوتبول 2022 .
نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في الموعد المحدد وخطوات تثبيت efootball pes
نسخة efootball pes 2022 Konami ستكون في الموعد المحدد المشار له سابقاً علي موقع شركة كونامي . بجانب الحصول علي نسخة PES 2022 في متاجر جوجل بلاي و أبل ستور و آب جاليري ويتم تثبيت اللعبة بالخطوات التالية :-
- لكي ما يتم تثبيت إي فوتبول بيس 2021 المحدثة الجديدة بيس 2022 ضروري أن يكون لديك حساب علي المتجر .
- كما بعد أن يتم تسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع جوالك يتم البحث بمربع البحث عن PES eFootball .
- ستظهر نسخة efootball pes 2021 أذأ ما كانت مثبته علي هاتفك من قبل وعندئذ يتم تحديثها .
- كذلك في حالة عدم تثبيت إي فوتبول بيس من قبل يتم تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل علي هاتفك بالضغط علي زر تثبيت
- كما في حالة تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد يجب أولاً دفع قيمة اللعبة والمحدد لها تقريباً 35 ريال سعودي .
- تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة بيس 2022 للأندرويد وتكون لعبة بيس 2022 للأندرويد بدون نت . للتمتع باللعب حيث تحتاج إلي أنترنت فقط في حالة تثبيت اللعبة لأول مرة فقط .
متطلبات efootball pes 2022 الجديدة للكمبيوتر
- يجب أن يكون نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر لتثبيت efootball pes 2022 Konami نظام WINDOWS 10.64B .
- كما تتطلب PES 2022 أن يكون الجهاز ذو تقنية DIRECT X GRAPHICS .
- كذلك من الضروري توفير معالج بالجهاز INTEL CORE I7 – 3770 CORE 3.4 ولا يقل عن ذلك .
- كما تتطلب لعبة PES eFootball توفير مساحة ذاكرة عشوائية لا تقل عن 8GB .
- كذلك من الضروري توفير بطاقة التشغيل لكارت الشاشة أن تكون NVIDEA GEFORCE GTX 960 .
توفير متطلبات إي فوتبول بيس 2022 موبايل لكافة الهواتف
- بعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية بالهاتف لا تقل عن 4GB .
- كما أن المعالج الرسومي الخاص بجوالك يجب أن لا يقل عن معالج متوسط لتحمل تشغيل efootball pes 2022 .
- كذلك من الضروري أن تكون تقنية المعالج SNAPDRAGON بتقنية لا تقل عن 720 .
- كما أن متطلبات تشغيل PES 2022 للأندرويد تختلف عن هواتف أيفون حيث أيفون يجب توفير نظام تشغيل IOS 14 .
- تلك كانت متطلبات تشغيل PES 2022 موبايل لكافة أنواع الهواتف المختلفة .
نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد المقرر إتاحتها علي كافة المتاجر المعتمدة وموقع شركة كونامي الرسمي . كما تم توضيحه في سطور مقال اليوم تطرح اللعبة الجديدة مع مميزات متعددة لم تكن موجودة في نسخة بيس 2021 .