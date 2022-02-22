نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بكامل تحديثات efootball pes 2022 الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بعد طول انتظار عشاق الساحرة المستديرة قامت شركة كونامي . بتحديث اللعبة وإطلاق اسم efootball pes 2022 Konami علي اللعبة الجديدة . كما تم إضافة العديد من المميزات الخاصة بالنسخة الجديدة efootball pes 2022 لم تكن موجودة في النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 . كذلك تنوعت التقنيات المتعددة في النسخة الجديدة efootball pes 2022 سواء من ناحية ألجرافيك العالي . الذي يظهر اللعبة وكأنها واقعية جداً كما ميزت الشركة المنتجة نسخة PES eFootball الجديدة . بطرح هدايا متعددة يتم الحصول عليها بشكل أسبوعي عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة . ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف علي تفاصيل النسخة الجديدة إي فوتبول 2022 للاندرويد .

نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد والمتوافقة مع كافة أنواع الهواتف

النسخة الجديدة الرائعة بكافة تفاصيلها لعبة PES 2022 التي تطلق في الموعد المحدد سابقاً من شركة KONAMI . وذلك الاسم المطلق عليها يحل محل الاسم القديم إي فوتبول بيس 2021 مع إضافة إمكانية انتقال اللاعبين وشراءهم داخل النسخة . الجديدة ولكي ما يتم شراء لاعبي PES eFootball الجديدة ذلك يكون عبر الفوز بمباريات الأسبوع كاملة . كما في حالة الرغبة في شراء اللاعبين وشرط فوز المباريات التي تم لعبها عن طريق ذلك يتم الحصول علي كوينز الأسبوع . التي تكون في شكل هدايا علي موقع الشركة ويتم استبدالها واستخدامها في لعبة إي فوتبول بيس 2022 موبايل . لعمليات شراء اللاعبين وملابس اللعيبة وغير ذلك من المهام المتعددة داخل بيس 2022 .

موعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الجديدة بشكل كامل

تم تداول معلومات عديدة عن موعد طرح إي فوتبول 2022 علي موقع الشركة والمتاجر الرسمية . حيث كان يتم تداول معلومات بأن النسخة المحدثة efootball pes 2021 كانت ستطرح في شهر ديسمبر الماضي . كما تم تداول معلومات أخري بأن الموعد قد تأجل لنزول نسخة efootball pes 2022 الجديدة . وهو سيكون في شهر مارس القادم ويفصلنا عنه خمسة أيام فقط . ولقرب موعد نزول إي فوتبول 2022 للاندرويد سنتعرف في السطور القادمة علي ما هي خطوات تثبيت إي فوتبول 2022 .

نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد في الموعد المحدد وخطوات تثبيت efootball pes

نسخة efootball pes 2022 Konami ستكون في الموعد المحدد المشار له سابقاً علي موقع شركة كونامي . بجانب الحصول علي نسخة PES 2022 في متاجر جوجل بلاي و أبل ستور و آب جاليري ويتم تثبيت اللعبة بالخطوات التالية :-

لكي ما يتم تثبيت إي فوتبول بيس 2021 المحدثة الجديدة بيس 2022 ضروري أن يكون لديك حساب علي المتجر . كما بعد أن يتم تسجيل دخولك علي المتجر المتوافق مع جوالك يتم البحث بمربع البحث عن PES eFootball . ستظهر نسخة efootball pes 2021 أذأ ما كانت مثبته علي هاتفك من قبل وعندئذ يتم تحديثها . كذلك في حالة عدم تثبيت إي فوتبول بيس من قبل يتم تثبيت إي فوتبول بيس 2022 موبايل علي هاتفك بالضغط علي زر تثبيت كما في حالة تثبيت إي فوتبول 2022 للاندرويد يجب أولاً دفع قيمة اللعبة والمحدد لها تقريباً 35 ريال سعودي . تلك هي الخطوات الخاصة بتثبيت لعبة بيس 2022 للأندرويد وتكون لعبة بيس 2022 للأندرويد بدون نت . للتمتع باللعب حيث تحتاج إلي أنترنت فقط في حالة تثبيت اللعبة لأول مرة فقط .

متطلبات efootball pes 2022 الجديدة للكمبيوتر

يجب أن يكون نظام تشغيل جهاز الكمبيوتر لتثبيت efootball pes 2022 Konami نظام WINDOWS 10.64B .

نظام WINDOWS 10.64B . كما تتطلب PES 2022 أن يكون الجهاز ذو تقنية DIRECT X GRAPHICS .

أن يكون الجهاز ذو تقنية DIRECT X GRAPHICS . كذلك من الضروري توفير معالج بالجهاز INTEL CORE I7 – 3770 CORE 3.4 ولا يقل عن ذلك .

كما تتطلب لعبة PES eFootball توفير مساحة ذاكرة عشوائية لا تقل عن 8GB .

توفير مساحة ذاكرة عشوائية لا تقل عن 8GB . كذلك من الضروري توفير بطاقة التشغيل لكارت الشاشة أن تكون NVIDEA GEFORCE GTX 960 .

توفير متطلبات إي فوتبول بيس 2022 موبايل لكافة الهواتف

بعد نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد يجب توفير مساحة ذاكرة عشوائية بالهاتف لا تقل عن 4GB . كما أن المعالج الرسومي الخاص بجوالك يجب أن لا يقل عن معالج متوسط لتحمل تشغيل efootball pes 2022 . كذلك من الضروري أن تكون تقنية المعالج SNAPDRAGON بتقنية لا تقل عن 720 . كما أن متطلبات تشغيل PES 2022 للأندرويد تختلف عن هواتف أيفون حيث أيفون يجب توفير نظام تشغيل IOS 14 . تلك كانت متطلبات تشغيل PES 2022 موبايل لكافة أنواع الهواتف المختلفة .

نزول إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد المقرر إتاحتها علي كافة المتاجر المعتمدة وموقع شركة كونامي الرسمي . كما تم توضيحه في سطور مقال اليوم تطرح اللعبة الجديدة مع مميزات متعددة لم تكن موجودة في نسخة بيس 2021 .