نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر WhatsApp.. أفضل 3 ميزات خفية في تطبيق واتساب لا يعرفها الكثيرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمتلك خلال الفترة الحالية تطبيق واتساب WhatsApp عدد كبير من المستخدمين وصل لأكثر من ملياري مستخدم في جميع دول العالم، وعلى الرغم من زيادة عدد متابعي التطبيق إلا أنه يوجد العديد من الميزات الخفية لا يعرفها الكثيرون وكيفية استخدامها بالشكل الأمثل، أو الاستفادة منها بالشكل المطلوب، وسوف نقدم لحضراتكم عدد من الميزات الرائعة الخفية التي تهم العديد من مستخدمي التطبيق.

ميزات تطبيق واتساب

أشارت الصحيفة البريطانية “The Sun” أنه يوجد عدد كبير من الميزات التي يتيحها التطبيق لمستخدميه من أجل التسهيل عليهم خلال استخدام التطبيق، كما أن تفعيل تلك الميزات يتطلب عدد من الخطوات البسيطة من اجل الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الميزات للمستخدمين، وسوف نعرض لحضراتكم أهم الميزات الخفية التي لا يعرفها الكثير من مستخدمي التطبيق.

أولاً وضع علامة مميزة على الرسائل المهمة، مع زيادة عدد الرسائل القادمة لبعض الأشخاص والتي قد يتكلف العثور على إحداها الكثير من الوقت، وقد يفشل المستخدم في العثور عليها لصعوبة الوصول إلى تلك الرسالة وخاصة إن كان مر عليها الكثير من الوقت، أتاح تطبيق واتساب تلك الميزة للمستخدمين من أجل تسهيل الحصول على الرسالة المرغوب فيها، وهنا يطلب الضغط لفترة طويلة على الرسالة حتى تظهر النجمة الخضراء المثبتة أعلى الشاشة، ومن اجل العثور عليها يجب الضغط على أيقونة الخيارات المثبتة ثم اختيار الرسالة المرسومة بالنجمة Starred messages.

ثانياً: تغير نوع الخط الخاص بك على واتساب، ويكون ذلك من خلال فتح التطبيق على هاتف آيفون، والدخول إلى الدردشة وكتابة الرسالة ثم يتم تحديد الجملة أو الكلمة، واستمر في الضغط حتى ظهور قائمة منبثقة، ثم الضغط على رمز BIU، حتى تكون مميز بين جميع الأصدقاء على التطبيق.

ثالثاً: تثبيت المحادثات المهمة على التطبيق

يمكنك الآن تثبيت المحادثات المهمة على تطبيق الدردشة الفوري وخاصة أنك قد تتكلف الوقت الكثير من أجل التمرير للحصول على تلك المحاثات مع بعض المستخدمين، ولذا يمكنك الآن تثبيت محادثات معينة ترغب في ظهورها بشكل دائم، حيث تكون على قائمة المحادثات فور أن تقوم بفتح التطبيق.