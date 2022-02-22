طريقة تحميل GTA5 جراند ثيفت أوتو سان أندرياس للموبيل

صدرت لعبة جراند ثيفت أوتو سان أندرياس عام ٢٠٠٤ على البلايستيشن ٢، وفي عام ٢٠٠٥ على الحاسوب، والاكس بوكس وتعمل اللعبة حاليا علي جميع منصات تشغيل العاب الفيديو جيم ثم قامت الشركة بتطوير النسخة الخاصة بالعواتف الذكية في عام 2014 وتم إصدار أكثر من تحديث للعبة حتي الان حيث تقع أحداث اللعبة في ولاية أمريكية خيالية تحت اسم سان أندرياس ببطولة رجل العصابات كارل السابق الذي يعود إلى الديار بسبب وفاة والدته حيث أن هذا الجزء حقق نجاح كبير حول العالم سوف نتحدث عن كافة تفاصيل اللعبة من المميزات وطريقة تحميل gta san andreas علي الهواتف الذكية بطريقة بسيطة من خلال هذا المقال .

شرح لعبة gta san andreas

في البداية قامت عصابة البالاس بتخطيط اغتيال سويت قائد عصابة الجروف ستريت الذي يمكث في منزل عائلته مع والدته وشقيقته كاندل لذلك من أجل القضاء على قائد العصابة المنافسة كان يمهد الطريق من أجل توسيع نفوذ البالاس في ظل المنافسة الكبيرة، ولذلك استهدفوا منزل جونسون مستخدمين سيارة ساير خضراء معتقدين ان سويت سيكون بالداخل بعد تنفيذ العملية حيث تقتل والدة سويت عوضا عنه.

كارل جونسون شقيق سويت اكتشف خبر مقتل والدتهم حيث يقرر الرجوع إلى الديار بعدما كان

هاربا إلى مدينة ليبرتي سيتي من ضغوطات حياة العصابات التي عاشها في الماضي.

عمل سي جي في السابق لدي جوي ليون أين رئيس المافيا الإيطالية حيث يصل كارل إلى المطار، ويستقل سيارة أجرة إلى منزل والدته، وفي الطريق يعتقل مجموعة من ضباط الشرطة الفاسدين تدعي C.R.A.S.H.

تحميل النسخة الجديدة من جراند ثيفت أوتو سان أندرياس

لابد من امتلاك حساب للدخول الى المتجر الرسمي للهاتف.

بعد تسجيل الدخول على المتجر يتم كتابة اسم لعبة gta san andreas في خانة البحث.

سوف تظهر نسختين يتم اختيار نسخة gta san andreas، وتدفع قيمتها، وهي ما تقارب ٣٥ ريال سعودي.

بعد دفع القيمة يتم الضغط على أيقونة التثبيت من الصفحة الرئيسية.

من الممكن ربط لعبة gta san andreas بحساب الفيسبوك.

النسخة الجديدة من جراند ثيفت أوتو سان أندرياس تتوافق مع جميع أنواع الهواتف المختلفة. حيث يتم تثبيت ذلك النسخة على هاتفك من خلال موقع شركة اللعبة، و المتاجر المعتمدة.