نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” أحدث أكواد فري فاير 2022 المجانية وطريقة استبدالها من الموقع الرسمي لشراء الجواهر في المقال التالي
أكواد فري فاير هي حدث جديد داخل لعبة فري فاير، وهو حدث يشارك فيه العديد من المنافسين سواء كان على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، والمنافسة تكون داخل تلك الأكواد شديدة وفي غاية الروعة، وتهدف تلك المنافسات على زيادة عدد المعدات التي تساعدك في اللعب، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول أكواد فري فاير تابع هذا المقال.
أحدث أكواد فري فاير 2022 المجانية
في النقاط التالية مجموعة من اكواد فري فاير، والتي نستخدمها من أجل الحصول على جواهر فري فاير، وتتم إضافة تلك الجواهر إلى داخل اللعبة بطريقة تلقائية وسهلة، وتجعل لعبة فري فاير أكثر متعة:
- FKI8 TR3C BGT5
- F7V6 TCDG B8NJ
- FF12 3B45 JTIG
- F3YH 87V6 CSRA
- FYCT F2DE RJ5K
- FBER N5KY 8G7V
- FYN4 FKTI G8YD
- FBNJ I7CT 5TG8
- FN6I YTRS D9OK
- F33D S3RX 45XY
- F4EX C2TQ U52Q
- EFN7 8G67 5FS6
- FV8H JIYG 3RVT
- FVCX X4R5 T6NU
- F7VB ERNT YUJN
- FIGB 87VC TXRS
- FSGA B2N3 M4KR
- FMYH JN8B 7VYC
- FBNJ I876 TGRN
- FG54 IUYT REDS
استكمال أكواد فري فاير
- FI8U YTFV BNMK
- FTGH W345 Y3IO
- FBNM KOS8 F7YR
- F5TI YH7B F65C
- FVCY TXGA WB34
- FW6V LMLO 9Y8G
- FBO8 7YHT NGI5
- FV8H JIYG 3RVT
- EFN7 8G67 5FS6
- F4EX C2TQ U52Q
- F33D S3RX D5XY
- FNJI YTRS D9OK
- FBNJ I7CT 5TG8
استبدال الأكواد من موقع فري فاير Free Fire
لا يمكنك استغلال أكواد فري فاير دون معرفة كيفية استبدالها داخل الموقع الرئيسي للعبة من أجل الحصول على بعض الجواهر المتاحة، والتي تستخدم في شراء معدات مساعدة وبعض المهام السريعة داخل اللعبة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية:
- نزور الموقع الرسمي الذي يخص أكواد فري فاير وهو Free Fire.
- نسجل الدخول على صفحة الموقع باستخدام واحد من الحسابات الأتية جوجل أو فيس أو تويتر.
- ربط الحساب الخاص بك داخل اللعبة بحساب الفيس بوك الخاص بك.
- نقوم بنسخ الكود الذي يتكون من ١٢ رقم وحرف، ومن ثم نعمل على وضعه في المكان الذي صمم له.
- نقوم بالضغط على زر موافق، وهذا بهدف متابعة عملية الاسترداد التي تمتلكها.
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