“هنا” أحدث أكواد فري فاير 2022 المجانية وطريقة استبدالها من الموقع الرسمي لشراء الجواهر

أكواد فري فاير هي حدث جديد داخل لعبة فري فاير، وهو حدث يشارك فيه العديد من المنافسين سواء كان على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، والمنافسة تكون داخل تلك الأكواد شديدة وفي غاية الروعة، وتهدف تلك المنافسات على زيادة عدد المعدات التي تساعدك في اللعب، وإن كنت ترغب في معرفة المزيد حول أكواد فري فاير تابع هذا المقال.

أحدث أكواد فري فاير 2022 المجانية

في النقاط التالية مجموعة من اكواد فري فاير، والتي نستخدمها من أجل الحصول على جواهر فري فاير، وتتم إضافة تلك الجواهر إلى داخل اللعبة بطريقة تلقائية وسهلة، وتجعل لعبة فري فاير أكثر متعة:

FKI8 TR3C BGT5

F7V6 TCDG B8NJ

FF12 3B45 JTIG

F3YH 87V6 CSRA

FYCT F2DE RJ5K

FBER N5KY 8G7V

FYN4 FKTI G8YD

FBNJ I7CT 5TG8

FN6I YTRS D9OK

F33D S3RX 45XY

F4EX C2TQ U52Q

EFN7 8G67 5FS6

FV8H JIYG 3RVT

FVCX X4R5 T6NU

F7VB ERNT YUJN

FIGB 87VC TXRS

FSGA B2N3 M4KR

FMYH JN8B 7VYC

FBNJ I876 TGRN

FG54 IUYT REDS

استكمال أكواد فري فاير

FI8U YTFV BNMK

FTGH W345 Y3IO

FBNM KOS8 F7YR

F5TI YH7B F65C

FVCY TXGA WB34

FW6V LMLO 9Y8G

FBO8 7YHT NGI5

FV8H JIYG 3RVT

EFN7 8G67 5FS6

F4EX C2TQ U52Q

F33D S3RX D5XY

FNJI YTRS D9OK

FBNJ I7CT 5TG8

استبدال الأكواد من موقع فري فاير Free Fire

لا يمكنك استغلال أكواد فري فاير دون معرفة كيفية استبدالها داخل الموقع الرئيسي للعبة من أجل الحصول على بعض الجواهر المتاحة، والتي تستخدم في شراء معدات مساعدة وبعض المهام السريعة داخل اللعبة، وتتمثل تلك الخطوات في النقاط التالية: