من الممكن استعادة هذه الخاصية مرة أخرى.. تسريبات تكشف مواصفات آيفون 14 وسعره المتوقع

بدأت الكثير من التقارير الإعلامية، حديثها عن هاتف أبل الجديد “آيفون 14″، على الرغم من أن إعلان الشركة عنه لن يتم قبل نوفمبر القادم، حيث خرجت تسريبات مواصفات آيفون 14، تؤكد أن الإصدار الجديد لهواتف أبل لن يطابق أي من الإصدارات السابقة، كما أنه من المتوقع أن يكون الإصدار مزود بخاصية بصمة الإصبع أو كما تعرف باسم touch id، وبحسب التقرير الذي نشره الموقع التقني “Tom’s Guide”، فإن شركة أبل تحاول من خلال هاتفها الجديد، تحقيق نقلة كبيرة في عالم الهواتف خاصة وأن الإصدارات السابقة، من بداية آيفون 11، لم تشهد أي تغييرات ملحوظة فيما يتعلق بالشكل الخارجي.

مواصفات آيفون 14

تشير التسريبات إلى أن الهاتف الجديد لأبل، سيكون مصنوع من معدن التيتانيوم، والذي يعطي الهاتف المزيد من المتانة، كما سيكون أخف وزنًا، بينما من المتوقع أن يكون حجم الشاشة نفسه المعتاد، بحيث يكون حجم آيفون 14 برو 6.1 بوصة وآيفون 14 برو ماكس 6.7 بوصة، كما لن تقوم الشركة بطرح 4 إصدارات من الهاتف كما كان يحدث من قبل بالنسبة للإصدارات السابقة، ولكن تتوقع التقارير أن تستغني الشركة عن الميني والعادي، ليتم فقط، طرح “آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس”.

سعر آيفون 14 المتوقع

حتى الآن، لم تقم الشركة بالكشف عن أي معلومات تتعلق بهاتفها القادم “آيفون 14″، والذي من المتوقع أن يمثل ثروة في عالم هواتف الآيفون، حتى تقوم بعقد مؤتمرها المعتاد في نوفمبر، لتكشف من خلاله عن مواصفات الهاتف وسعره وجميع التفاصيل المتعلقة، أو من الممكن أن تبدأ التصريحات من داخل الشركة مع حلول سبتمبر المقبل، ولكن ليس قبل هذا.

وبحسب التوقعات التي تم نشرها في تقارير إعلامية من مواقع التقنية، تم خلالها الحديث عن هاتف آيفون 14 الجديد، والذي سيكون فريد من نوعه، بحيث لن يتشابه مع أي من الإصدارات السابقة للآيفون، فإن الهاتف الجديد سيبدأ سعره من حاجز ال1000 دولار ويرتفع حتى 1500 دولار، وهو بهذا يقترب من الإصدارات السابقة والأسعار التي اعتادت الشركة طرح هواتفها بها، كما ينتظر العالم مفاجئة من شركة أبل تتعلق بهاتفها الجديد.