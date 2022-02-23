نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي PUBG من الموقع الرسمي على كل الاجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي هي كل ما يشغل محركات البحث لشحن الشدات بطريقة آمنة، وذلك لأن شحن الشدات من الأمور المهمة للعبة؛ حيث أنها العملة الافتراضية للعبة من خلالها تمنحك الملابس الشخصية والأسلحة الحديثة وتجعل اللاعب يتخطى مراحل كثير للصعود إلى المستويات الأعلى، والكثير يبحث عن طرق الشحن الآمنة، وهذا لأن هناك الكثير من المواقع الوهمية التي ظهرت في تلك الآونة لسرقة بياناتك والاستيلاء على حسابك الخاص باللعبة، لذلك نعرض لكم أفضل الطرق لشحن الشدات بكل أمان من خلال مقالنا هذا.

طريقة شحن شدات ببجي

تتعدد الطرق التي يمكنك من خلالها شحن الشدات التي يمكن من خلالها شراء الأسلحة والأدوات والملابس الشخصية، وهي كما يلي:

يتم تسجيل الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

إدخال رقم الأي دي الخاص باللاعب.

كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بك، والتأكد من أنها صحيحة حتى يتم الشحن بأمان.

يتم تحديد عدد الشدات التي ترغب شحنها.

اختيار الطريقة التي تناسبك في الدفع.

إدخال رقم الهاتف الخاص باللاعب حتى يتم إرسال الكود عليه لإتمام عملية الشراء.

يتم كتابة الكود الذي تم استلامه على هاتفك.

طريقة تأمين حساب ببجي

من الأفضل أن يتم تأمين الحساب قبل إجراء الشحن وبعده أيضا، وذلك حتى لا يتم اختراق بياناتك، وتأمين حسابك يتم من خلال الخطوات التالية:

يرجى إدخال كلمة مرور طويلة حتى تكون قوية لا يستطيع اختراقها.

ينصح بربط حساب اللعبة بميل خاص بك موثوق منه أو الربط بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تحديد رقم هاتف خاص تأكيد الاستلام.

أهمية شدات ببجي

أهمية شحن الشدات كبيرة جدا حيث أنها تساعد اللاعب ليصبح محترف في اللعبة خلال فترة قصيرة، كما أن يتم استخدامها في شراء بعض الملابس الشخصية للاعبين وشراء الأسلحة، ويمكنك أيضًا الآن شراء الطائرات من خلال متجر اللعبة، وعليك بشحن الشدات من الموقع الرسمي الخاص حتى يتم الحصول على شدات سليمة وآمنة.

مميزات شدات ببجي

من المميزات التي يحصل عليها اللاعب من خلال شحن الشدات الآتي: