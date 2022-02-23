طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022 على أجهزة الاندرويد والكمبيوتر والايفون

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عمر شويل - جدة تعد لعبة ماين كرافت Minecraft الأصلية واحدة من أكثر الألعاب شعبية وهي أيضًا واحدة من أعظم قصص النجاح في التاريخ الحديث، كانت اللعبة متاحة على أجهزة الكمبيوتر الشخصية منذ عام 2009، ولكن خلال السنوات القليلة الماضية بدأ اللاعبون في الوصول إليها على مجموعة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب وحتى أجهزة التلفزيون الذكية. سيوضح لك هذا الدليل أنه يمكنك لعب Minecraft على جهاز Android أو iPhone أو Windows PC أو Mac.

طريقة تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft 2022 على أجهزة الاندرويد

Minecraft هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم. عبر المنصات ، باعت أكثر من 106 مليون نسخة وحققت أكثر من 3.5 مليار دولار منذ ولادتها في عام 2009، يعد الرابط المعتمد عليه للعب لعبة Minecraft الأصلية من أهم الأشياء التي يمكن لكل مفضل استخدامها لاستخدام هذه اللعبة، وذلك من خلال الدخول إلى المنصة الرسمية للعبة، لأنها تعتبر من أهم المعارك في الألعاب الملكية وتحتوي على العديد من التصاميم الجرافيكية التي تقترح الاقتراب من الواقع للحروب والمعارك ومن أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها المستخدم هي القدرات الحركية والمهارات المتعددة في جميع فنون القتال حتى يتمكن من لعب هذه اللعبة الشهيرة والتي يمكن الضغط على رابط المتاح على منصة اللعبة الرسمية ، ثم يمكن تنزيله مباشرة والاستمتاع بأقوى المعارك في اللعبة.

تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على الهاتف أندرويد

يستخدم اللاعب جهاز Android.

ثم يستخدم تطبيق Google Play

الرجاء الضغط على حقل البحث.

يكتب اللاعب اسم Minecraft باللغتين العربية والإنجليزية.

تظهر اللعبة ويمكنك تنزيلها بسرعة من خلال النقر على حالة اللعبة بجوار أيقونة اللعبة.

تشغيل لعبة ماين كرافت Minecraft على الهاتف أيفون

من الممكن أن يلعب أي مستخدم لألعاب الفيديو على iPhone باتباع بعض الخطوات السهلة التي تبسط تشغيل اللعبة على الهاتف ، مما يسمح لهم بممارستها بأبسط طريقة ممكنة وعرضها بدقة كبيرة.

قم بتشغيل جهاز iPhone الخاص بك وانتقل مباشرة إلى منصة App Store.

اكتب Minecraft هو اسم اللعبة.

يقوم المستخدم على الفور بتحريك المؤشر الخاص به إلى حقل البحث.

تظهر أيقونة Minecraft الرسمية في لعبته.

بعد ذلك يتم الضغط على زر تنزيل اللعبة.

لبدء اللعب ، تحتاج إلى إنشاء حساب على Mojang، بعد إنشاء حساب، تحصل على رمز يسمح لك بتنزيل اللعبة مجانًا، هذه اللعبة لا تتطلب الدفع. تحتاج إلى استرداد هذا الرمز الذي تم إنشاؤه لتنزيل Minecraft مجانً. إذا كنت تواجه مشكلة في تنزيل Minecraft أو تثبيته – فجرّب قسم المساعدة الخاص بنا أو اتصل بالدعم.