تحذيرات عاجلة من تطبيق شهير لخطورته على المراهقين والأطفال

توالت التحذيرات خلال الفترة القليلة الماضية من بعض المعلمين في بريطانيا إلى أولياء الأمور، من أجل المحافظة على أبنائهم المراهقين خلال الفترة القادمة من تطبيق شهير لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا أن التطبيق يُعرض أطفالهم للكثير من المخاطر خلال الفترة القادمة، مؤكدين للجميع أن طبيعة التطبيق قد يواجه الطفل محتوى غير مناسب له، لذا ناشد المعلمين أولياء الأمور بضرورة عدم تعامل الطلاب المراهقين مع تطبيق Yubo للمحافظة عليهم من التحرش والعنصرية والتنمر وغيرها من السلوكيات غير المرغوب فيها.

تطبيق شهير خطير على المراهقين

ومن جانبها أشارت صحيفة “نيويورك بوست” أن تطبيق Tinder for Teens للمراهقين والمتوفر حالياً في بريطانيا والولايات المتحدة، يدعو الأطفال الأقل من ثلاثة عشر عاماً للتواصل والتفاعل مع أكثر من 100 مستخدم آخر، حيث يشتهر تطبيق “تندر للمراهقين”، والمتوفر حاليا على متجر التطبيقات تحت اسم Yubo، حيث يستخدمه أكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم، ويسمح التطبيق للمراهقين بالتفاعل مع الآخرين، ولكن تعرض التطبيق مؤخراً لملة كبيرة من الانتقادات، وخاصة بعدما أصبح بؤرة للتحرش الجنسي والأنشطة الدنيئة والعنصرية.

وأشارت مراسلة صحفية في صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنها ظلت متنكرة لمدة عشرة أيام كفتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاماً على تطبيق Yubo، وذلك خلال التحقيق التي تجريه، حيث أدعت أن المستخدمين قد طلبوا منها أشياء خادشة لحياء وكشف التفاصيل التي لا نريد أن نكتبها لحضراتكم خوفاً على جرح مشاعر متابعينا على موقع ثقفني، ولكن يجب البعد عن هذا التطبيق والمحافظة على الأبناء خلال الفترة القادمة ولعدم التعرض للمضايقات على مثل تلك التطبيقات، وخاصة أنها منتشرة في العديد من دول العالم، كما تم توجيه تحذيرات لجميع مستخدمي هواتف أندرويد خلال الفترة الماضية.

ولم يقتصر الدخول فقط على المراهقين الأقل من 15 سنة، ولكن استطاع العديد من كبار السن الدخول إلى التطبيق بالبيانات المزورة، وارتكاب الجرائم خلف ستار السن، وفي نهاية المقال نوجه تحذيرات هامة ونصائح الجميع بضرورة عدم الدخول إلى التطبيقات الخطيرة مثل ذلك التطبيق، كما يجب على أولياء الأمور المحافظة على أبناؤهم وزويهم من تلك التطبيقات وجميع المواقع الغير مرغوب فيها والمخلة خلال هذه المرحلة، والتي انتشرت فيها الفاحشة وسوء الأخلاق والتنمر على العديد من التطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي.