نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد لعبة فري فاير الجديدة 2022 غير مستعملة وصالحة للجميع كود فري فاير لمنح المكافئات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن كود فري فاير 2022 صالحة للاستعمال للجميع للحصول علي مكافئات وعدد لا نهائي من الجواهر والأسلحة والسكنات الخاصة بلعبة Free Fire، تعمل اكواد فري فاير في صدد الحصول على التميز في هذه اللعبة الرائعة في مجال القتال والمعارك الشرسة الدائرة بين عدد من اللاعبين، وأيضا البقاء فيها للأقوى الذي يستطيع أن يحيا وسط المدرعات والدبابات وكافة الأسلحة القتالية، إذا أنها تعمل تلك الكودات على حصول اللاعب على عدد كبير من السكنات والرقصات التي تعمل في سبيل التمكين من الاستمتاع بالارتقاء الى مستويات اعلي في اللعب.

شحن كود فري فاير

هناك العديد من اكواد فري فاير 2022 التي تعمل وأيضا صالحة للجميع والتي يمكن الاستفادة منها عن طريق العديد من الطرق وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي:

اولا الدخول الى الموقع الرسمي للعبة والذي يتمثل في موقع جارينا Free Fire Garena.

تسجيل الدخول عبر حساب الفيسبوك الرسمي للاعب على سبيل المثال.

ثم كتابة الكود الذي يختاره اللاعب من مجوعة الكودات الصالحة.

والتي يكون منها اكواد الرقصات والسكنات وكود سكار تيتان وغيرهم.

كودات فري فاير 2022 صالحة للجميع

يوجد كودات صالحة للجميع ويمكن استخدامها بسهولة وهي تتمثل في الأكواد التالية:

هناك كود FK18 TR3C BGT5.

أيضا يوجد كود F7V6 TCDG B8NC.

بالإضافة الى كود FF12 3B45 JTIG.

كود B3YH 87V6 CSRA.

أيضا يوجد كود FYGH 87V6 CSRA.

كود FBER NSKY 8G7V.

وكود FYN4 FKTI G8YT.

يجب على مستخدم تلك الكودات الصالحة للجميع أن يقوم بالتأكد من صلاحية كل من تلك الأكواد عند الاستعمال.

كود جواهر فري فاير

تحتاج لعبة فري فاير الى شحن الجواهر من اجل استعمالها في شراء السكنات والملابس والذخيرة وما الى ذلك من أدوات الحرب، ويعمل اللاعب في سبيل ذلك على الحصول على تلك الجواهر من خلال اللعب، كما يمكنه الحصول المجاني على كودات الشحن وذلك عن طريق الدخول في موقع غارينا الرسمي للعبة وإدخال الكود المناسب من كودات الشحن التي يكون منها ما يلي:

كود القسائم الذهبية المتمثل في: LH3DHG87XU5U.

وأيضا كود مكافئات المظهر وهو: GHTARTYUOI76.

كودات سيرفر الشرق الاوسط Free Fire

الكثير من اكواد فري فاير يكون صالح للعديد من السيرفرات منها سيرفر الشرق الاوسط والسيرفر الأوروبي والسيرفر الفيتنامي، ومن كودات سيرفر الشرق الاوسط في هذا الصدد ما يلي: