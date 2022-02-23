Realme 9 pro plus أقوي هواتف شركة ريلمي | المواصفات والمميزات

Realme 9 pro plus هاتف جديد آخر من هواتف شركة ريلمي تم الإعلان عنه مؤخراً ضمن سلسلة الـ9 الجديدة من هواتف الشركة. حيث أعلنت الشركة منذ فترة عن إطلاق عدد من الهواتف الذكية الجديدة والتي تعتبر أول هواتفها لهذا العام وهم : Realme 9i ، Realme 9 pro ، وأيضاً النسخة الأعلي Realme 9 pro plus. تأتي تلك النسخة مع مجموعة من المميزات والمواصفات الداخلية المميزة مقابل سعر مناسب كعادة الشركة في أغلب هواتفها ، والتي جعلت من تلك السلسلة أكثر انتشاراً بين عدد كبير من المستخدمين.

مواصفات هاتف Realme 9 pro plus :

‌يأتي الهاتف بوزن يقدر بحوالي 182 جراماً.‌

كما أن الخامات المستخدمة في تصنيع الهاتف تأتي من الزجاج في الظهر ، مع وجود إطار بلاستيك حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف أيضاً تركيب شريحتي إتصال Nano Sim ، تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

لكن لا يمكن زيادة سعة التخزين بالهاتف ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.4 إنش من نوع Super AMOLED ، بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل ومعدل كثافة بكسلات 411 بكسل لكل إنش.‌

كذلك توجد علي شاشة الهاتف طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.‌

أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 90 هيرتز ، يوفر سلاسة في الحركة والتنقل في التطبيقات المختلفة.‌

الشاشة تحتل من جسم الهاتف نسبة 90.8% ، مع درجة سطوع تصل إلي حوالي 430 شمعة.‌

كما تأتي الشاشة أيضاً مع أبعاد عرض 20:9 ، تعطي تجربة ممتازة في مشاهدة الأفلام والمسلسلات.‌

الهاتف متوفر مع أحدث إصدارات واجهة المستخدم الخاصة من ريلمي Realme UI 3.0 ، مع أحدث إصدارات نظام التشغيل Android 12 أيضاً.‌

بالنسبة للمعالج فالهاتف يتوفر مع معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 920 5G ، ذو دقة التصنيع الموفرة في الطاقة 6 نانو متر.‌

يعمل المعالج بنواتين من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي 2.5 جيجا هيرتز.‌

أما عن الستة أنوية الأخري فتأتي من نوع Cortex-A55 ، لكن بتردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

بالإضافة إلي معالج من نوع Mali-G68 MC4 يستخدم كوحدة معالجة الرسوميات GPU بالهاتف.‌

الهاتف متوفر في ثلاثة نسخ من مساحة التخزين وهم كالآتي : 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

ذاكرة التخزين كذلك تأتي مع نوع سريع UFS 2.2.

كاميرا هاتف Realme 9 pro plus :

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، تدعم الـHDR وتصوير الفيديوهات بجودة FHD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

أما عن الكاميرات الخلفية فالهاتف مزود بثلاثة كاميرات : الأساسية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ومستشعر من نوع Sony IMX766 ، تتوفر بدعم خاصيتي التثبيت البصري OIS و PDAF.‌

الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 وزاوية تصوير واسعة 119°.‌

أخيراً كاميرا ثالثة تستخدم في التصوير الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

يوجد بجانب الكاميرات فلاش من نوع ليد ، كما تدعم الكاميرات HDR وتصوير الـPanorama.‌

بالنسبة لتصوير الفيديوهات يمكن التصوير بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120/480 إطار.‌

كذلك الهاتف يدعم التثبيت الالكتروني Gyro-EIS.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يدعم الهاتف خاصية الـNFC ، وذلك علي حسب الأسواق.‌

سماعات الهاتف تأتي من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌

كذلك يوجد مدخل 3.5 مللي لإضافة سماعة الأذن.‌

لكن لا يتوفر الهاتف بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي من نوع Optical توجد أسفل شاشة الهاتف ، مع دعم إمكانية فتح الهاتف ببصمة الوجه عن طريق خاصية Face Unlock.‌

الهاتف متوفر بدعم المستشعرات المختلفة مثل : التسارع ، التقارب ، الجيروسكوب ، وأيضاً البوصلة.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية ليثيوم بحجم 4500 مللي أمبير ، تدعم الشحن السريع بقدرة 60 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 44 دقيقة فقط.‌

كما يأتي مدخل الشحن من نوع Type C السريع إصدار 2.0 ، مع دعم الـOTG.‌

متوفر من الهاتف ثلاثة ألوان مختلفة وهم : الأسود ، الأزرق ، والأخضر.

سعر هاتف Realme 9 pro plus :

‌335$ لنسخة 128 جيجا مع 6 جيجا رام ، أو حوالي 5250 جنية مصري.‌

360$ لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 5650 جنية مصري.‌

385$ لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو حوالي 6050 جنية مصري.

هذه هي الأسعار الرسمية التي تم إعلان الهاتف بها داخل الأسواق الهندية ، مع بدأ مبيعات هواتف السلسلة من يوم 23 فبراير للعام الحالي 2022.