وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات الجديد 301 تنزيل جميع القنوات بتردد شبكي واحد

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عمر شويل - جدة وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات 301 القمر الجديد تنزيل جميع القنوات بتردد شبكي واحد، مع إقتراب موعد إنطلاق نايل سات 301 الجديد يبحث الجميع عن طريقة تنزيل القمر الجديد على جهاز الإستقبال، ومن المتوقع أن يتم تغيير ترددات بعض القنوات وتم التعديل على البعض الأخر مثلما حدث مع انطلاق عام 2021، لذا نتناول اليوم طريقة إضافة القمر الجديد نايل سات 301 مع امكانية تنزيل جميع قنوات القمر الجديد القديمة و الجديدة، بتردد واحد فقط.

وداعاً النايل سات القديم تنزيل نايل سات 301

نتناول اليوم شرح مفصل على إمكانية إضافة القمر الجديد على جهاز الإستقبال معالج SUN PLUS، كل ما عليك هو النقر على زر القائمة لفتح القائمة الرئيسية ويمكنك التحرك بين الخيارات بواسطة الزر الخاص بتغيير الصوت، ولكي تتمكن من تنزيل القمر الجديد 301 يتم النقر على خيار التركيب ثم النقر OK، حيث تظهر لوحة أخرى بها خيارات عدة يتم النقر على الخيار الثاني وهو قائمة الأقمار الصناعية ثم انقر OK، حيث تتواجد به كافة الأقمار الصناعية المتواجدة على جهاز الإستقبال الخاص بك.

تنزيل النايل سات الجديد 301

نجد أسفل القائمة الخاصة بالأقمار الصناعية أربعة خيارات يتم النقر على الزر الأحمر من خلال الريموت كنترول، هذا الزر خاص بالإضافة ثم لكي تتمكن من إضافة النايل سات الجديد 301 تظهر قائمة صغيرة بها إسم القمر الصناعي يتم النقر OK ثم تغيير الإسم و تغيير الموضع الخاص بالقمر إلى الغرب، ثم يتم الرجوع إلى إعدادات الهوائي مرة أخرى و إختيار قائمة الترددات، حيث تظهر الأربعة أيقونات كذلك أسفل الشاشة و التي تختص بالإضافة، التحرير، البحث و الحذف.

تنزيل جميع القنوات بتردد شبكي واحد

يتم النقر على زر الإضافة من خلال الريموت كنترول ثم إضافة بيانات التردد الشبكي، وذلك لكي تتمكن من تنزيل جميع قنوات النايل سات الجديد سواء كانت قديمة أو جديدة، التردد الشبكي هو ( 12054 )، القطبية رأسي و الترميز ( 27500 )، ثم يتم النقر على OK والنقر على الزر الخاص بالبحث من خلال الريموت كنترول، حيث يتم عمل بحث عشوائي يتم من خلاله تنزيل أكثر من 2000 قناة على القمر الصناعي نايل سات الجديد 301.