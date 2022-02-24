الهيئة السعودية للمواصفات القياسية توضح طريقة شحن وكيفية إطالة عمر البطارية الصحيح 

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عمر شويل - جدة الهيئة السعودية للمواصفات القياسية توضح طريقة الشحن الصحيح، بطارية الهاتف شيء أساسي في حياة جميع من يمتلكون هواتف سواء ذكية، أو عادية، حيث تتحكم هذه البطارية في عدد الساعات التي تستخدم فيها الهاتف، ونظرا لكثرة استخدام الهاتف طوال الوقت سواء من أجل الترفيه أو من أجل إنهاء بعض التعاملات، فإن عملية الحفاظ على البطارية من الأشياء التي تشغل بال الجميع، للحفاظ على البطارية وعدم هلاكها في فترة قصيرة، لذا نقدم لكم بعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند شحن البطارية. نصائح هامة عند شحن بطارية الهاتف الذكي، أوصت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بضرورة اتباع النصائح التالية عند شحن بطارية الهاتف لمنع إلحاق الضرر بها، وذلك كما يلي:

استخدام الشاحن الملحق بالهاتف، أو اقتناء شاحن من قبل المتاجر المعتمدة.

التأكد من سلامة جميع الوصلات الخاصة بالشاحن.

تجنب استخدام الهاتف أثناء الشحن.

فصل الشاحن من مصدر التيار عند اكتمال الشحن.

الالتزام بإرشادات الاستخدام الآمن للشاحن.

كيفية إطالة عمر البطارية

كشف إحدى شركات صناعة الهواتف الذكية عن أهم الإرشادات الواجب اتباعها عند شحن الهاتف لإطالة عمر البطارية، أهمها:

لا تجعل نسبة شحن البطارية تصل إلى أقل 50٪، ولكن عليك شحنها على الفور.

يؤدي شحن البطارية بنسبة 100٪ إلى تقليل سعة البطارية، لذا عليك شحن البطارية بنسبة 99٪ فقط.

لا تترك الهاتف في الشاحن ليلا وتخلد إلى النوم، لأن ذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الشاحن.

بعض التطبيقات التي تؤدي إلى تلف البطارية

هناك بعض الأفعال والأمور التي تساهم في تلف البطارية، وهي: ترك التطبيقات مفتوحة، تطبيقات التشغيل التلقائي، خدمات البلوتوث والموقع الجغرافي، ترك الواي فاي مفعل دون استخدام الإنترنت، حيث يعمل ذلك على البحث عن شبكات إنترنت وبالتالي نفاذ البطارية.