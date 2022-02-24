طريقة شحن شدات ببجي PUPG موبيل على كل الهواتف الأندرويد والكمبيوتر

طريقة شحن شدات ببجي يبحث عنها جميع من يعشق لعبة ببجي، كما أن هناك عدة طرق غير مجانية وكذلك تكون خاصة بالاحتيال والنصب، هذا بجانب أنها من الممكن أن تقوم بسرقة المعلومات الشخصية الخاصة بك، لهذا فالأشخاص يبحثون عن طريقة رسمية تجعلهم يحصلون على الشدات بكل سهولة، ومن ثم يستمتعون باللعب وأفضل مغامرة في لعبة ببجي المذهلة التي يعشقها الملايين من الأشخاص حول العالم.

طريقة شحن شدات ببجي

بطاقات ببجي هي من أسهل الطرق وأفضلها التي من الممكن للاعب أن يشحن شدات ببجي عن طريقها، كما أن اللاعب بإمكانه أن يشتري بطاقة ببجي وكذلك يشحنها عن طريق سداد رسوم بحسابه، كذلك من الممكن للاعب أن يحصل على هذه البطاقات من خلال المواقع الشائعة والمعروفة بالتعامل بها، وفيما بعد أبرز وأكثر طريقة تستطيع عن طريقها أن تشحن شدات ببجي تكون كما يلي:

يشتري اللاعب البطاقة من جانب بعض المواقع كموقع بطاقاتي.

بعد ذلك عندما تحصل على البطاقة سوف تجد رسالة بالبريد الإلكتروني الخاص بك تشتمل على كود متعلق بتفعيل اللعبة.

بعدها يدخل اللاعب على موقع ببجي الأساسي ومن ثم يقم بكتابة ال ID الذي يتعلق بك لشحن الشدات، بعدها قم بكتابته ومن قم إدخال الحروف والأرقام الظاهرة أمامك بالصورة.

في النهاية انقر على كلمة Redeem.

شحن شدات ببجي ببطاقات جوجل بلاي

في الحقيقة أن تلك الطريقة تكون فقط لمن يملكون هواتف وأجهزة Android فحسب، كما أنه إذا لم يكن معك جهاز Android، فليس بإمكانك أن تتبع تلك الطريقة، كذلك من الممكن أن تقم بشكل أدوات PUBG بواسطة البطاقات الخاصة بإعادة شحن متجر Google Play، وفيما يلي هذه الخطوات: