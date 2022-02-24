WhatsApp.. ميزة ثورية في التحديث الجديد لتطبيق واتساب وواجهة رائعة للمكالمات الصوتية

يسعى خلال الفترة الحالية تطبيق واتساب الشهير على إطلاق العديد من الميزات الجديدة الرائعة خلال عام 2022، حيث أنه يستعد لإطلاق ميزة جديدة تتعلق بالمكالمات الصوتية، مع توافر واجهة مميزة لها، حيث أنها تضم موجات صوتية خلال المحادثة وإجراء المكالمة الصوتية الجماعية، ويحرص التطبيق على توفير الكثير من الميزات للمستخدمين من أجل جذب العديد من العملاء الجدد خلال المرحلة القادمة، في ظل منافسة قوية بين العديد من التطبيقات الخاصة بالدردشة الفورية في جميع أنحاء العالم.

تحديث تطبيق واتساب الجديد والمكالمات الصوتية

ومن جانبه كشف الموقع التقني “وابيتا إنفو” وعدد من التقارير الأجنبية أن واتساب سوف يسمح للمستخدمين بتشغيل الرسائل الصوتية الخاصة بهم على التطبيق في الخلفية، وذلك إلى جانب تشغيل الملفات الصوتية خارج النافذة الخاصة بالدردشة، وسوف تكون البداية التجريبية على هواتف أيفون وكذلك أجهزة أيباد، وبعد ذلك سوف يتم توفيرها على باقي الهواتف والمنصات الأخرى.

كما يعمل تطبيق واتساب على تحديث المكالمات الصوتية، وذلك من أجل التمتع بالعديد من المميزات على تطبيق الدردشة الفورية، حيث يعمل التحديث الجديد على توفير الراحة الكبيرة لجميع المستخدمين لها، كما أنه يساعد المستخدمين على التحقق من الدردشات الأخرى فضلاً عن الاستماع الجيد للرسائل الصوتية بجودة عالية، حيث تُساعد التحديثات على تمكين المستخدم من إيقاف الرسائل الصوتية وكذلك استئناف التسجيل بعد ذلك، ويمكنك التعرف على كل جديد من مميزات للتطبيق من خلال متابعة موقع ثقفني، الذي يحرص دائماً على تقديم كل ما هو جديد لمتابعيه الكرام.

وكان تطبيق الدردشة الفوري قد أعلن خلال الفترة القليلة الماضية عن عدد من الميزات الجديدة على التطبيق من أجل إسعاد العديد من المستخدمين، والتي منها ربط حساب واتساب بجهاز الكمبيوتر او اللاب والحصول على العديد من الميزات التي يوفرها التطبيق على الهاتف من الكمبيوتر أو اللاب توبن حيث يمكنك التعامل من خلال الكمبيوتر أو الجوال في نفس الوقت، ونجح التطبيق خلال الفترة الأخيرة في زيادة عدد المستخدمين النشطين على التطبيق والذي تعدى أكثر من ملياري مستخدم في جميع أنحاء العالم.