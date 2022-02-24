نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد بكافة تحديثات PES eFootball بالمتاجر في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد وكافة أنواع الهواتف الذكية المختلفة علي المتاجر وموقع شركة KONAMI . حيث يتم طرح تلك اللعبة الرائعة efootball pes 2022 بعد التحديثات التي تمت عليها بشكل كامل . وهي نسخة محدثة من النسخة السابقة إي فوتبول بيس 2021 تتمتع هذه المرة بالعديد من الإضافات الخاصة الغير موجودة في النسخ السابقة من eFootball Pes . كذلك صرحت الشركة بأن efootball pes 2022 Konami هو الاسم الجديد الذي سيتم تداوله علي محركات البحث . أذا ما كانت هناك رغبة في تثبيت النسخة الجديدة من إي فوتبول 2022 . كذلك في حالة حصول اللاعب قبلاً علي نسخة efootball pes 2021 كل ما عليه أن يقوم بالدخول لموقع الشركة أو أي متجر ويتم تحديث النسخة الحالية .

طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من شركة KONAMI العالمية

قررت شركة KONAMI بأن تكون نسخة إي فوتبول بيس 2022 موبايل الجديدة تكون متوافقة مع كافة أنواع الهواتف . الذكية كما أن كافة التحديثات الخاصة بها تتماشي مع كافة أنواع الأجهزة المختلفة من الكمبيوترات أو أجهزة PLAY STATION . كما نوهت بأن إي فوتبول 2022 للاندرويد أذأ ما كانت هناك الرغبة في تشغيلها علي أجهزة الكمبيوتر يجب الحصول . علي برنامج محاكي أند رويد من المتاجر أو موقع الشركة . حيث أن إي فوتبول 2022 للكمبيوتر لا تعمل علي الكمبيوتر سوي بتلك البرامج . كما ستكون نسخة efootball pes 2022 أكثر تشويقاً وإثارة هذا العام بعد التطويرات الشاملة التي تمت عليها .

طريقة تثبيت efootball pes 2022 Konami علي كافة الهواتف الذكية

كافة المتاجر الرسمية جوجل بلاي أو أبل ستور أو متجر آب جاليري تكون متاحة عليه النسخة الجديدة . كما يجب لتثبيت efootball pes 2022 Konami يتم تسجيل الدخول عبر حسابك علي المتجر . أذا كانت لديك نسخة إي فوتبول بيس 2021 يتم تحديثها فقط عبر مربع التحديث علي المتجر . أما في حالة الرغبة في تثبيت PES eFootball يتم ذلك بعد دفع قيمة السعر المحدد لها . كذلك بعد أن يتم دفع سعر إي فوتبول بيس 2022 موبايل يتم الضغط علي مربع تثبيت . بعد أنتهاء خطوات التثبيت السابقة تكون نسخة بيس 2022 للأندرويد بدون نت علي هاتفك .

موعد طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد علي موقع كونامي والمتاجر

بعد أن تم تحديث efootball pes 2021 المتعددة بكافة محتوياتها كان مقرراً أن تكون بيس 2022 . علي موقع شركة KONAMI والمتاجر لتثبيتها علي الهواتف الذكية المختلفة في شهر ديسمبر من العام الماضي . لكن تأجل إتاحة إي فوتبول 2022 للاندرويد علي المواقع الرسمية لتكون في شهر مارس الذي يتبقى له أيام قليلة . لكي ما يتم التمتع بالنسخة الجديدة PES 2022 .

مكافآت شركة KONAMI لكافة لاعبي PES eFootball

قامت شركة KONAMI بتعويض لاعبي الساحرة المستديرة efootball pes 2021 علي مستوي العالم . بمحهم مكافآت في شكل هدايا وهي عبارة عن 400 ألف GP وذلك لكي ما تكون تعويضاً لتأجيل طرح إي فوتبول بيس 2022 موبايل في الموعد السابق الذي كان محدداً . وحتي موعد طرح efootball pes 2022 علي المتاجر سوف تكون هناك العديد من المميزات الممنوحة من الشركة المنتجة . للعبة الأكثر شهرةً علي مستوي العالم يتم منحها لكل عاشقي الساحرة المستديرة .

طرح إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد الذي كان مقرراً له منذ شهر ديسمبر الماضي والذي تم تأجيله إلي أن تنتهي شركة . كونامي من كافة تحديثات نسخة إي فوتبول بيس 2021 والتي ستكون متاحة في شهر مارس القادم علي المواقع الرسمية .