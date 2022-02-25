نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر بلايستيشن 5 في السعودية وأهم مزايا بلايستيشن 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر بلايستيشن 5 في السعودية، مع بدء توفير بلايستيشن 5 منذ عامين بدء محبي هذا الجهاز الممتاز بالبحث عن أسعار بلايستيشن 5 والتعرف على سعره قبل وبعد الضرائب والأماكن التي تقوم بتوفيره حيث أن سعر كل شيء يختلف من مكان لآخر ومن منطقة لأخرى حسب القواعد بها، ويتم توفير بلايستيشن 5 في عدة أماكن مختلفة بالسعودية جميعها تختلف في سعرها ولكن بفارق بسيط وفيما يلي نعرفكم على آخر سعر لبلايستيشن 5 بالسعودية.

جهاز بلايستيشن 5

تم الإعلان عن جهاز بلايستيشن 5 في المرة الأولى في نهاية عام 2020 باليابان وأمريكا الجنوبية والشمالية ومن ثم أصدر لجميع الدول بعد ذلك كما أن الشركة المسئولة عن تطوير الجهاز كانت Sony interactive entertainment واضافت له العديد من المزايا والخصائص الجديدة حيث صارت سعة تخزين الجهاز الجديدة 5.5 جيجا بايت ووصلت المساحة حتى 16 جيجا بايت أي أنه صار قادرًا على استيعاب المزيد من الألعاب.

تفاصيل بلايستيشن 5 المزايا والعيوب

هناك عدة مزايا يقدم بها بلايستيشن 5 منها:

الجهاز يقوم بعرض الألعاب بدقة عالية حتى 4K أما عن الدعم فدقته 8K. ومن أهم مزايا بلايستيشن 5 أن به العديد والعديد من الألعاب وخاصةً الألعاب المجانية. كما أن التحكم والاستخدام صار أسهل بكثير.

كما أن هناك بعض العيوب التي أخذت على بلايستيشن 5 منها:

الحجم الذي يصعب إيجاد مكان مناسب له. ومن أبرز عيوب بلايستيشن 5 أن مساحته الداخلية ليست كبيرة ويتم ملئها في وقت أقل إذ تصل إلى 825 جيجا فقط. كما أن هذا الاصدار لا يتلائم أو يتفق بصورة واضحة مع الاصدارات الباقية من أجهزة سوني.

سعر بلايستيشن 5 بالسعودية

نظرًا لأن هناك إصداران مختلفان لجهاز بلايستيشن 5 الأول هو الإصدار العادي والآخر هو الإصدار الرقمي فإن كلاهما يقدم بسعر مختلف حيث أن إصدار بلايستيشن 5 العادي يقدم بسعر 2299 ريال أما عن الاصدار الرقمي فيقدم بسعر 1839 ريال وهذا هو السعر الأساسي لكل مهما.

حيث قد يختلف السعر من مكان لآخر حسب المكان المقدم للجهاز فنجد أن مكتبة جرير تقوم بتقديم الإصدار الرقمي بنحو 1839 مضاف له قيمة الضريبة وبعد الضريبة يصبح السعر 1496 ريال، أما النسخة العادية من الجهاز فإن قيمتها قبل الضريبة 2299 ريال وبعد الضريبة يصير السعر 1871 ريال.