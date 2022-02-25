طريقة تنزيل الواتس آب على الكمبيوتر وكيفية استخدام التطبيق

يرغب كثيرٌ من مستخدمي تطبيقات المراسلة، عن طريقة تنزيل الواتس آب على الكمبيوتر لكونه أسرع في العمل والمراسلة من استعماله على جهاز الهاتف المحمول، كما ترغب هذه الفئة في أن يكون هذا التطبيق مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم أو اللاب توب، بدلا من الدخول إلى موقع التطبيق في كل مرة يريدون استخدامه في العمل والمراسلة.

والواتس آب تطبيق مجاني للمراسلة الفورية والتواصل مع أي شخص حول العالم، إذ يمكن من خلاله إرسال الرسائل النصية، أو الصور، أو مقاطع الصوت أو الفيديو، وهو مملوك لشركة فيس بوك الشهيرة التي اشترته في عام 2014 بنحو 19 مليار دولار.

طريقة تنزيل الواتس آب على الكمبيوتر

ولمعرفة طريقة تنزيل الواتس آب على الكمبيوتر الذي يعمل بنظام تشغيل ويندوز من خلال الذهاب لصفحة تحميل نسخة التطبيق، ثم اتباع الخطوات التالية:

انقر على تحميل على الويندوز.

انتظر حتى يجري تحميل التطبيق على الكمبيوتر.

انقر مرتين متتابعتين على ملف التثبيت الذي جرى تحميله على جهازك.

انتظر حتى يجري تثبيت التطبيق.

انقر على أيقونة الواتس آب التي تظهر على سطح المكتب.

تظهر لك صورة لرمز بالأبيض والأسود.

افتح التطبيق على هاتفك.

انتقل للإعدادات في هواتف الآيفون، أو نقر على رمز النقاط الرأسية الثلاث في أجهزة الأندرويد.

اختر واتس آب ويب من هاتفك، ووجّه كاميرا الهاتف للرمز الظاهر على شاشة الكمبيوتر.

أخيرًا، ابِدأ باستخدام التطبيق على الكمبيوتر.

مميزات التطبيق على الكمبيوتر

وفي سياق الحديث عن طريقة تنزيل الواتس آب على الكمبيوتر فإن هذا التطبيق يوفر مميزات على أجهزة الكمبيوتر أبرزها، تلقي الإشعارات، الكتابة بشكل أسرع من الهواتف المحمولة، استخدام الملفات والصور والفيديوهات على الكمبيوتر في العمل والمراسلة بكل سهولة.