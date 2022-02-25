نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خصومات بن داوود نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية الهواتف والشاشات حتى 10 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات بن داوود نصف الثمن على الأجهزة الكهربائية الهواتف والشاشات حتى 10 مارس، حيث يتوفر مولنيكس خلاط يدوي 2000 وات بسعر 139 ريال بدلا من 179 ريال خصم 23%، يتوفر براون خلاط كهربائي مع بليندر بسعر 299 ريال بدلا من 439 ريال خصم 32%، تتوفر كينوود محضرة الطعام مع خلاط 750 واط بسعر 249 ريال بدلا من 379 ريال خصم 35% وتتوفر لدى فروع جدة و مكة المكرمة فقط، تتوفر مولنيكس مفرمة كهربائية 400 وات سعة 500 مللي بسعر 189 ريال بدلا من 249 ريال خصم 24% ضمن عروض بن داوود على الأجهزة الكهربائية.

خصومات بن داوود نصف الثمن

تتوفر كي أون صانعة القهوة 1080 وات سعة 1.7 لتر بسعر 79 ريال بدلا من 115 ريال خصم 32%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود بيبي ليس مكواة الشعر بسعر 199 ريال بدلا من 275 ريال خصم 28%، تتوفر ضمن تخفيضات فبراير بن داوود إمبيريال ماكينة حلاقة الشعر للمرأة بسعر 59 ريال بدلا من 115 ريال خصم 49%، تتوفر ريمنغتون ماكينة حلاقة الشعر بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 24%.

عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود

يتوفر عرض خاص على جانو عجانة هايبر بلس 1200 وات خمس سرعات سعة 7 لتر بسعر 349 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات فبراير بن داوود بن داوود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 69 ريال بدلا من 98 ريال خصم 30%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داوود بي أند دي غلاية كهربائية 1000 وات سعة لتر واحد بسعر 59 ريال بدلا من 85 ريال خصم 31%، يتوفر بي أند دي وعاء الطعام متعدد الوظائف 600 واط سعة 1.2 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 85 ريال خصم 31%.

تخفيضات الشاشات بن داوود

يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة مع تقنية 4k الترا اتش دي HDMI بسعر 2199 ريال بدلا من 2399 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض الشاشات بن داوود ايه تي سي شارب ال اي دي سمارت 65 بوصة HDMI مع تقنية 4K بسعر 1999 ريال بدلا من 2199 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض فبراير بن داوود عرض خاص على سامسونج جالاكسي A52S يدعم تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 32 + 12 + 64 ميجا بكسيل وكاميرا أمامية ثنائية 12 + 12 ميجا بكسيل بسعر 1499 ريال.

عروض الهواتف بن داوود

يتوفر عرض خاص على سامسونج جالاكسي A32 يدعم تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجا بايت و 6 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 48 + 8 + 5 + 2 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 13 ميجا بكسيل بسعر 1049 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف بن داوود عرض خاص على سامسونج جالاكسي A12 سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية رباعية 48 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 575 ريال، يتوفر ضمن عروض فبراير بن داوود على الهواتف عرض خاص على سامسونج جالاكسي A226 يدعم تقنية 5G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 48 + 5 + 2 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 775 ريال.

تخفيضات فبراير بن داوود

يتوفر عرض خاص على سامسونج جالاكسي تاب لايت حجم 8.7 بوصة يدعم تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا خلفية 5 ميجا بكسيل و كاميرا أمامية 2 ميجا بكسيل بسعر 659 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف بن داوود لدى فروع جدة و مكة المكرمة فقط هواوي تاب ميت باد T10S حجم 10.1 بوصة يدعم تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا خلفية 5 ميجا بكسيل و أمامية 2 ميجا بكسيل بسعر 949 ريال بدلا من 799 ريال خصم 16% ضمن عروض فبراير بن داوود.