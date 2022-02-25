خطوات شحن ببجي عن طريق مصاري وفوري وأمان في 3 دقائق اشحن 2000 شدة

أسرع طريقة لشحن شدات ببجي موبايل مجانا، لا يعرف الملايين من عشاق الألعاب طريقة لشحن شدات ببجي PUBG Mobile مجانًا، خاصة بعد انتشار بعض عمليات الاحتيال مؤخرًا لسرقة ما رصيد لعبة ببجي، فإذا كنت من الراغبين في معرفة أسرع طريقة لشحن شدات ببجي مجانا، سنقدم لك خلال السطور التالية أفضل طريقة للقيام بذلك، حيث تعد الأدوات والشاحنات في ببجي موبايل هي عملة رقمية داخل اللعبة تحمل رمز UC، اللاعبين على الاشتراك للحصول على إضافات جديدة للعبة، وهو الأمر الذي يتطلب بعض الوظائف داخل اللعبة يومياً.

طريقة شحن شدات ببجي 2022 تحديث فبراير 15000 شدة في ثواني بطريقة سهلة وبسيطة

شحن ببجي عن طريق مصاري وفوري وأمان

العملية بسيطة جدا إذا كنت تريد شحن شدات من مصاري أو فوري أو أمان، كل ما عليك فعله هو:

قم بتنزيل تطبيق CashU من Google Play بالضغط هنا.

قم بإنشاء حساب كاش يو باستخدام التطبيق للوصول إلى معلوماتك ثم اضغط على “تسجيل”.

ستحتاج الآن إلى إيداع الأموال في حسابك باستخدام بطاقة Visa Card أو CashU أو رصيد هاتفك المحمول أو باستخدام Fawry أو النقد أو الأمان.

سنختار المبلغ الفوري أو المبلغ حسب تفضيلاتك.

سوف تقوم بإدخال المبلغ الذي تريد دفعه وسوف يعطيك الرقم، وسوف تذهب إلى أي ماكينة مصاري أو فوري في غضون أربع ساعات وتعطيهم الرقم وسوف يقوم صاحب الجهاز بإيداعه.

بعد شحن حساب CASHU الخاص بك بإحدى الطرق السابقة من خلال الواجهة الرئيسية للتطبيق، حدد PUBG واشحن حسابك في PUBG Mobile.

إذا كان جهازك متوافقًا مع اللعبة ويلبي الحد الأدنى من متطلبات PUBG Mobile فيجب عليك التأكد من تنزيل أحدث إصدار من اللعبة وتثبيته في وحدة التخزين الداخلية للجهاز وليس على بطاقة ذاكرة خارجية ، وأن نظام تشغيل الجهاز محدّث أيضًا ويوجد مساحة كافية ، والذاكرة لا تقل عن 4 جيجا بايت ولديك اتصال إنترنت قوي ومستقر من خلال شبكة Wi-Fi قوية ومستقرة.