طريقة تحميل GTA6 جراند ثيفت أوتو فايس سيتي للموبيل

جراند ثيفت أوتو فايس هي الأصدار السادس من سلسلة ألعاب الأكشن والمغامرات جراند ثيفت أوتو التي صدرت للمرة الأولي في أول القرن الحالي وصدر إلي الأن 20 جزء من السلسلة الشهيرة وقد سبقها الجزء الأشهر من السلسلة حتي الأن GTA San Andreas وكانت اللعبة في البداية مخصص لأجهزة الكمبيوتر المكتبية التي تعمل بنظام ويندوز ثم صدرت بعد ذلك لمنصة بلاي ستيسن وأكس بوكس إلي أن قررت روك ستار جيميز الشركة المطورة للعبة من إصدار الجزء الخاص للهواتف الذكية والذي لأقي نجاحا كبيرا حيث تجاوزت عمليات تنزيل اللعبة 100 مليون عملية ونتعرف الأن علي أهم مميزاتها وطريقة التحميل علي الهواتف الذكية بسهولة.

شرح قصة لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي

تدور أحداث قصة اللعبة حول قاتل مأجور للمافيا يسمي تومي فيرسيتي الذي أفرج عنه مؤخراً من السجن بعد أن تم القبض عليه في صفقة مخدرات فاشلة.

يحاول تومي فيرسيتي الانتقام من المسؤولين عند دخوله السجن بينما في نفس الوقت يبني إمبراطورية إجرامية.

عند بداية اللعبة تظهر لك نقطة بلون مختلف لذا يجب عليك الوصول إليها بعد ذلك يظهر بقعة زهرية اللون يجب الدخول بها لكى تتعرف على المهام المطلوبة.

بإمكانك ركوب اي سيارة تريدها، والتحرك بها من خلال الازرار.

بعد اكتمال المهام المطلوبة سوف تربح النقود، ويتم شراء ما تريد، والسيطرة على المدينة بمجرد رؤية العلامة الخضراء بجانب اي شئ يمكنك شراؤه إذا كنت تمتلك المبلغ الكافي من المال.

بإمكانك الحصول على خريطة اللعبة من خلال الضغط على الخريطة المصغرة في يسار الشاشة حيث تظهر لك صورة النقاط التي تحتوي على أسلحة لذلك يجب عليك الذهاب إلى هذه النقاط.

مميزات GTA Vice City

ميزات اللعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي تتلخص في الآتي:

تأثيرات ضوئية جديدة مصممة خصيصاً لإطلاق النار، و استهداف عناصر التحكم المتخصصة.

التخطيط بشكل كامل على أوسع نطاق مع ساعات لا تحصي من اللعب.

وحدة تحكم متوافقة مع موجه لاسلكي حيث حدد من لوحة التحكمUSB.

نموذج الحرف حيث تم تحديث شكل جميل الرسومات.

الدعم للغات الفرنسية، والإنجليزية، و الألمانية، و الإيطالية، و الإسبانية، و الكورية، و اليابانية، و الروسية.

بعد تحميل اللعبة بإمكانك الاستمتاع بجرافيك عالي الدقة.

بإمكانك الحصول على العديد من الأسلحة.

بإمكانك شراء منازل، ومخازن سيارات.

صوت احترافي شبيه الواقعية لذلك حازت لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي على جوائز عديدة.

لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي تعمل بدون انترنت حيث أنها مشابهه لنسخة الكمبيوتر.

بإمكان اللاعب ركوب سيارات، و طائرات، وقوارب.

لعبة جراند ثيفت أوتو فايس سيتي أصبحت أكثر الألعاب مبيعا من بعد أن قامت روك ستار جيميز بتحديثها، و تعديلها حيث أصبحت اللعبة أكثر مبيعا في العالم المفتوح.

طريقة تحميل gta vice city للموبيل