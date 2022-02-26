اليابان تفرح عشاق السيارات الشبابية بتحفة أخرى

تستعد شركة Suzuki اليابانية لإطلاق مركبة جديدة وصفها العديد من المحللين كواحدة من أجمل سيارات الهاتشباك الشبابية.

وتأتي المركبة الجديدة كنسخة معدلة عن سيارات Baleno التي طرحتها Suzuki سابقا، لكنها أتت بهيكل هاتشباك أكثر عصرية وعدلت فيه تصاميم الواجهتين الأمامية والخلفية وتصاميم المصابيح وممتصات الصدمات وكذلك شكل الانحناءات الخارجية ليكون أقل مقاومة للهواء أثناء الحركة.

وجاء هيكل السيارة بطول 4 أمتار تقريبا، وحصلت القمرة على صفين من المقاعد المخصصة لخمسة ركاب، وجهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فجهزت بشاشة لمسية متطورة في منتصفها وشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية كما برزت منها قبالة السائق شاشة شفافة تعرض له معلومات عن حالة الطرق والسرعة وبعض المعلومات الأخرى.

وزودت Suzuki هذه المركبة بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وأنظمة متطورة للتحكم التلقائي بالإضاءة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرحها بنوعين من المحركات الاقتصادية، محركات بنزين بسعة 1.2 ليتر وعزم 90 حصانا، ومحركات بسعة 1.4 ليتر بعزم 92 حصانا، وستعمل المحركات مع علب سرعة ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بست سرعات.