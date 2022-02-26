أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير FREE FIRE من الموقع الرسمي للعبة

طريقة شحن جواهر فري فاير من أكثر الأمور المهمة التي يبحث عنها لاعبي فري فاير؛ حيث أنها من أفضل الألعاب التي لاقت نجاحا كبير في وقت قياسي، وأصبحت من الألعاب المنافسة للعبة ببجي، وهذا لأن اللعبتين يعتبرون فكرة واحدة تعتمد على القتال والمنافسة، لذلك يسعى كثير من اللاعبين على شحن جواهر فري فاير بطريقة آمنة حيث انتشر كثير من الطرق التي يمكنها سرقة حسابك الخاص باللعبة وتهكير هاتفك وسرقة بياناته، ويمكنك أيضا شحن الجواهر بطرق كثيرة غير مدفوعة عن طريق الأي دي للاعب، ونعرض إليكم في هذا المقال أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير.

أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير

تدور فكرة اللعبة عن خمسين لاعب ينزلون متفرقين في اللعبة يبحثون عن الموارد والأسلحة لمهاجمة الأعداء والاختباء منهم والبقاء لآخر شخص يعتبر هو الفائز، ويوجد طرق كثيرة للحصول على جواهر فرى فاير منها طرق داخل اللعبة دون استخدام أي تطبيقات وتهكير ولا طرق مدفوعة الأجر، وهي كما يلي:

يمكنك الحصول على الجواهر من خلال إضافة الأصدقاء.

خطوات الحصول على جواهر فرى فاير

نقوم بفتح التطبيق الخاص بهاتفك جوجل بلاي.

يجب تحويل المتجر إلى حساب أمريكي للاستفادة بالنقاط وتجميعها وتحويلها إلى أي لعبة.

بعد عملية تحويل الحساب نقوم باستخدام التطبيقات التي تمنح نقاط من خلال تحميلها بعروض قوية ثم عند دخولك على التثبيت يتم النقر على الإلغاء.

يمكنك تحويل النقاط من خلال الرصيد الخاص ببطاقة المتجر.

يتم فتح العروض الخاصة بجواهر فرى فاير.

نقوم بالحصول على العديد من الجواهر من خلال جوجل بلاي.

كيفية تحويل المتجر إلى متجر أمريكي

شحن الجواهر أصبح مهم جدا حيث يعطي للاعب صلاحيات كثيرة تساعده على الصعود في اللعبة وتعتبر اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، والتحويل يتم من خلال الخطوات التالية: