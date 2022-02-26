سعر وموصفات أيفون 13 برو ماكس

مواصفات أيفون ١٣ برو ماكس، تعد شركة أيفون من أكبر الشركات في العالم، ويعد هذا الآيفون من أحدث الآيفونات، والكثير من الأشخاص تملك هذا الآيفون، وكذلك يوجد الكثير من الأشخاص التي لا تملك هذا النوع نظرا لسعره العالي، حيث أنه يتوفر به أحدث التطبيقات، ويتميز هذا الآيفون بالكاميرا الجيدة، والعديد من المزايا الأخري، وسوف نوضح من خلال مقالنا جميع موصفات أيفون 13 برو ماكس.

مواصفات أيفون ١٣ برو ماكس

يدعم أيفون ١٣ برو ماكس NFC

وزن التلفون ٢٤٠ جرام.

يتوفر في هذا الهاتف شريحتان

يتوفر شبكات الجيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

أجود الأنواع وأحسن الخامات.

يأتي من الزجاج.

وإطار من الأستانلس تيل.

وهو مقاوم للماء ومقاوم للأتربة

نوع الشاشة Retina XDR OLED Super بمساحة 6.7 بدقة2778*1284

كثافة 458بكسل وأبعاده 19.5:9حتى تكون مناسبة لمشاهدة الصورة والفيديوهات والألعاب الرياضية.

للتصميم علي الشاشة coating olephobic

زجاج مقاوم ضد أي خدوش أو تكسير HDR10

يتميز الشاشة تحت الشمس 1000 شمعة وأقصى سطوع 1200شمعة.

تم استخدام للأداء A15 Bionic والتكنولوجيا ال5 نانو ومعالج رسومي نوع Apple GPU 5 core .

يتوفر هاتف أيفون بالعديد من الإصدارات من ذاكرة صلبة وذاكرة عشوائية علي نحو، الإصدار الأول هو يتوفر ذاكرة صلبة بنسبة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بنسبة 8جيجا بايت.

الإصدار الثاني يتوفر ذاكرة صلبة بنسبة 256جيجا بايت والذاكرة العشوائية بنسبة 8 جيجا بايت.

الإصدار الثالث يتوفر ذاكرة صلبة بنسبة 512جيجا بايت وذاكرة عشوائية بنسبة 8 جيجا بايت.

الإصدار الرابع يتوفر ذاكرة صلبة بنسبة 1 تيرا بايت وذاكرة عشوائية بنسبة 8 جيجا بايت.

لا يجب أن يدعم الهاتف بمساحة زيادة عن التخزين كما أنه معتاد من أبل.

للحصول علي صورة أروع علنت شركة أبل أن الأداء الرسومي أقوى بنسبة 30٪ وأقوى بنسبة ٥٠٪ من ال A14 عملت

شركة أبل بتطوير المعالج بصورة أفضل وأحسن لتصبح أعلى أداء ولا تأخذ أي إستهلاك البطارية.

سعر أيفون 13 برو ماكس