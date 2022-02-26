نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع لشحن جواهر Free Fire موقع قارينا فري فاير شحن بال ID بطريقة امنه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قارينا فري فاير شحن جواهر Free Fire، ويبحث عنه الكثيرين من عشاق اللعبة القتالية الشيقة ويعتبر قارينا هو الموقع الرسمي الوحيد والمعتمد من قبل مؤسسي اللعبة، حيث يوجد أكثر من موقع للشحن ولكن تعتبر تلك المواقع غير امنه وفيما يلي ومن خلال موقعنا المتميز سوف نحاول أن نعرض لكم كيفية الشحن الخاص بلعبة فري فاير عبر غارينا.

قارينا فري فاير شحن

طريقة شحن غارينا فري فاير، ولاستبدال اكواد فري فاير، فسوف نقوم بتوضيحها من خلال السطور القادمة بالخطوات:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي قارينا.

ثم كتابة اسم الدولة الخاصة بالمستخدم.

وضع الأيدي الخاص بالمستخدم في المكان المخصص له.

كذلك تحديد كمية الجواهر المراد شحنها عبر الموقع.

ثم طريقة الدفع المستخدمة عبر الموقع.

Garena free fire شحن

ويعد موقع Garena free fire هو الأمثل في شحن الجواهر وهذا باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي Garena free fire.

تسجيل الاسم الخاص باللاعب والمستخدم في اللعبة.

كتابة كلمة السر الخاصة بالفيسبوك إذا كان هو طريقة الدفع المستخدمة.

ثم يقوم المستخدم بكتابة ال ID المعرف الشخصي الخاص في المكان المخصص.

كذلك تحديد كمية الجواهر المطلوب شحنها.

ثم الضغط على أيقونة الاستمرار لاستكمال الشحن والفوز في القتال والبقاء حيا.

طريقة شحن جواهر فري فاير

وفيما يلي أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير والاستمرار في اللعبة حيث الهدف الوحيد في تلك اللعبة هو البقاء حيا مع العمل على قتل الفريق الأخر، حيث يتمكن من خلال الشحن شراء الأسلحة والسكنات والملابس الأسطورية التي يستعملها اللاعب في القتال وفيما يلي التوضيح:

على اللاعب أن يسجل الدخول إلى الموقع الرسمي غارينا.

الضغط على أيقونة شحن جواهر فري فاير.

ثم قم بتحديد كمية الجواهر التي يتم شحنها.

كتابة البيانات الخاصة ب ID الخاصة باللاعب في المكان المخصص.

واخر أيقونة يتم الضغط عليها هي الشحن للرجوع للمتعة من خلال اللعبة.

موقع شحن جواهر فري فاير id بدون رقم هاتف

ويتوافر الشحن بتلك الطريقة باستخدام عدة طرق ولكن لا يستخدمها إلا المحترفون وهذا من خلال: