أحدث طريقة لتسريع أداء الهاتف والألعاب بدون تنزيل برامج أو تطبيقات

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عمر شويل - جدة أحدث طريقة لتسريع أداء الهاتف والألعاب 2022 بدون تنزيل برامج أو تطبيقات، إذا كان إصدار هاتفك قديم أو يدعم فقط تقنية الجيل الثالث والراابع من شبكات الإنترنت، فقد تعاني عند تنزيل بعض الألعاب التي لا تتناسب مع أداء المعالج الضعيف، ولكنك لن تشعر بهذا التهنيج عند الاستخدام المعتاد للهاتف من حيث تصفح التطبيقات واتمام المهام البسيطة. اليوم نشارك معكم طريقة مضمونة تستطيع من خلالها زيادة سرعة الهاتف وتطوير أداء المعالج عند إستخدام الألعاب الحديثة، ونذكرك بأن هذه الطريقة مخصصة لتسريع معالجات الهواتف الضعيفة والمتوسطة وتقويتها لأقصى درجة ممكنة؛ لحل مشكلة التهنيج أو توقف الهاتف عن العنل.

طريقة تسريع الهاتف بدون برامج 2022

لكي تتمكن من تسريع أداء معالج الهاتف بدون الحاجة إلى تنزيل تطبيقات أو برامج تستهلك من مساحة التخزين، كل ما عليك هو تعديل إعدادات الهاتف؛ لذا يتم النقر على زر الإعدادات ومن ثم النقر على الخيار الأخير وهو خيار حول الهاتف. بعد الضغط على هذا الخيار سوف تظهر أمامك أربعة خيارات أخرى تتضمن معلومات البطارية، معلومات قانونية، معلومات الحالة ومعلومات البرنامج. انقر على خيار معلومات البرنامج ومن ثم اضغط على رقم الإصدار لعدة نقرات متتالية، يجب أن تكون الضغطات متتالية وسريعة ويتجاوز عددها 7 حتى يتم تفعيل خيارات المطور.

الخيار المختفي الذي يظهر بعد تفعيل رقم الإصدار عبر النقر عليه لعدة مرات يُسمى خيارات المطور، وطريقة التفعيل هذه تعمل على كافة الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد. بعد ظهور خيارات المطور والنقر عليه قم بالضغط على خيار حجم الرسوم المتحركة للنافذة، ثم اضغط على الخيار الثاني وهو حجم الرسوم المتحركة X0.5، ثم يتم النقر كذلك على حجم الرسوم المتحركة للنقل و إختيار الخيار الثاني وهو حجم الرسوم المتحركة X5، ثم يتم النقر كذلك على طول مدة الرسوم المتحركة و إختيار الخيار الثاني وهو حجم الرسوم المتحركة X5.

زيادة سرعة الهاتف والإنترنت

هذه الطريقة المًخصصة للهواتف الضعيفة و المتوسطة والتي لا تحتاج فيها إلى تنزيل برامج، تستطيع من خلالها زيادة سرعة الإنترنت وأداء الألعاب على هاتفك. يمكنك تطبيقها على الهواتف الأندرويد بأنواعها هواوي، سامسونج، شاومي، أوبو، فيفو، لينوفو وغيرها كما يمكنك إستخدامها لتسريع التاب و الأيباد؛ حيث يمكنك إستخدام هذه الخاصية لتسريع أداء أي جهاز يحتوى على خيارات المطور ويعمل بنظام أندرويد.