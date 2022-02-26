ضاع عمرنا بنشتري السمنة البلدي.. بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي سايحة ومرملة بطعم احلي من الجاهز

السمنة البلدي تعد من أهم المكونات المتميزة والتي من الممكن أن يتم تحضيرها في المنزل وبكل سهولة حيث تعتبر نوعية السمن البلدي من أهم المكونات الدهنية والتي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل المعجنات والفطائر وطهي العديد من المأكولات، ومن خلال الآتي في تلك السطور نوافيكم بعرض أهم المعلومات عن أفضل طريقة من الممكن أن يتم من خلالها عمل أفضل أنواع السمن البلدي، حيث تعد تلك النوعية من السمن أكثر فائدة، ولها العديد من الأغراض المطبخية، وعن المكونات وطريقة التحضير نتحدث بالتفصيل من خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة.

مكونات عمل السمن البلدي بكيلو قشطة

من أهم الخطوات التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل السمن البلدي هي الخطوة التي تعتمد على توفير مكونات معينة، وتلك المكونات تساعد في فصل مكون الزبد، والذي يعد أساس من أسس تحضير السمن، ومن خلال الآتي نوضح الطريقة الأسهل، والتي من خلالها من الممكن أن يتم التحضير للسمنة البلدي بأقل الإمكانات، ومن خلال استعمال مقادير متوفرة بالمنزل، سواء الحليب أو مشتقاته نحصل على السمن البلدي بأقل وقت ممكن، من الممكن أن تقوم كل ربة منزل بعمل لسمن البلدي في البيت باستعمال المكونات الآتية:

كيلو من القشطة البلدي.

كمية مناسبة من مكعبات الثلج.

القليل من الملح.

قدر ملائم.

وعاء مناسب.

برطمان محكم الغلق.

طريقة تحضير وصفة السمن البلدي بكيلو قشطة

من أسهل الخطوات التي من الممكن أن تساعد في عمل السمن البلدي ما يلي في النقاط القادمة: