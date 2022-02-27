نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكواد فودافون كاش 2022 VODAFONE CASH في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكواد فودافون كاش، خدمة فودافون كاش من اهم الخدمات المستخدمة بشكل يومي تستطيع الإيداع والسحب لاي مبلغ مالي وفي الوقت المحدد الذي تريده ما يميز هذه الخدمة أنها مجانية بالكامل يجب عليك إدخال الأكواد وسوف تستطيع استقبال أو إرسال أو التبرع بالمال. مع إمكانية سحب المال من خلال ماكينة الصرف الآلي كل ما عليك هو إدخال الكود السري بدون إدخال فيزا كارد. والآن سوف ننتقل للتعرف على أهم محتويات المقال وهي أكواد الخدمة. ما هي ، وأهم مميزاتها،. كما سنتعرف على الحد الأعلى لعمليات خدمة فودافون.

تفعيل خدمة أكواد فودافون كاش

لتقوم بتفعيل هذه الخدمة إذهب إلى أقرب فرع لفودافون، وقدم على خط باسمك واحصل عليه. سيقوم موظف الفرع بتفعيل الخدمة على خطك. وبعدها اكتب الكود #5*9* لتحصل على كود سري لخدمة فودافون كاش والذي يتكون من 6 أرقام. مع العلم أن هذه الخدمة كما ذكرنا مجانية بالكامل.

مميزات خدمة Vodafone Cash

في هذه الخدمة تستطيع تحويل المال لأي فرد يمتلك خط فودافون كاش مفعل عليه خدمة فودافون كاش، أو حتى فرد أخر على خدمة أخرى مثل we pay. الخدمة تمكنك من التسوق عبر الإنترنت، وبدون الحاجة إلى فيزا كارت لأن الخدمة تقوم بتقديم لك فيزا للشراء تستطيع الشراء بها من اي مكان في مصر او خارج مصر.

ومن أهم ما يميز الخدمة يمكنك دفع فواتيرك عبر التطبيق او الموقع ،مثل فواتير الكهرباء، أو المياه، أو الإنترنت، أو فواتير المدارس والجامعات. مع إمكانية شحن الرصيد للموبايل مع تجديد باقات الإنترنت. التبرع لصالح إحدى الجمعيات الخيرية عبر الخدمة وهذا شئ يحتسب للخدمة لتقديمها المساعدات المادية لهذه الجمعيات.

أكواد فودافون كاش المختصرة 2022 Vodafone Cash

الكود الرئيسي لخدمة فودافون كاش #9*.

كود رقم سري لأول مرة #5*9*.

لتغيير الرقم السري #2*9*.

كود نسيان الرقم السري #12*9*.

شحن الرصيد آخر #رقم الموبايل*الرصيد*3*9*.

كود تحويل أموال لرقم آخر #المبلغ*رقم الموبايل*7*9*.

#رقم الموبايل*قيمة الفاتورة*4*9*.

كود فاتورة الكهرباء أو المياه أو الإنترنت #4*9*.

رقم سحب المال من فرع فودافون #1*9*.

كود تأكيد إيداع مال أو سحب من شركة أخرى. #2*900*.

كود الاستعلام في فودافون كاش #13*9*.

لعمل فيزا مؤقتة للتسوق عبر الإنترنت #100*9*.

لمعرفة أقرب فرع لسحب المال من فودافون كاش #9*9*.

كود سحب المال عبر الصراف الآلي #22*9*.

لتجديد باقة الإنترنت #28*9*.

للتبرع للمؤسسات الخيرية #104*9*.

وأخيرًا رقم عملاء فودافون كاش 7001.

ملحوظة الحد الأعلى للسحب والإيداع هو 30 ألف جنيه يومياً وفي الشهر 100 ألف جنيه، والحد الأقصى في محفظتك من المال هو 50 ألف جنيه.