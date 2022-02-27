نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتاً في المقال التالي

عمر شويل - جدة البعض منا عندما يتم غلق حسابه يبحث عن طريقة استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا، والذي يحدث في بعض الأوقات بسبب التسجيل عدة مرات برقم غير صحيح على جهاز غير الجهاز الأصلي مما يؤدي إلى الغلق المؤقت كنوع من أنواع الأمان، لذلك سوف نوضح لكم طريقة استرجاعه بكل سهولة.

طريقة استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا

البعض منا بعد إدخال البيانات على بعض أجهزة المحمول واللاب توب غير المستخدمة من قبل بطريقة خاطئة يجد رسالة ظاهرة أمامه بأن الحساب مغلق، ويتطلب منك الضغط على كلمة استمرار، وذلك حتى تتمكن من الوصول إلى حسابك مرة أخرى، وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك.

كيفية استرجاع حساب الفيس بوك

على كل من فقد الوصول إلى حساب الفيس بوك الخاص به إتباع مجموعة من الخطوات حتى يتم استرجاع الحساب مرة أخرى، وهذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

عند ظهور رسالة الإغلاق المؤقت، قم باختيار الزر المكتوب علية كلمة استمرار الموجودة أسفل هذه الرسالة إذا كان الفيس بوك باللغة العربية، أما إذا كان بالإنجليزية فينك اختيار الزر المكتوب علية continue.

بعد ذلك عليك القيام بكتابة اسم عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بالتسجيل به من قبل.

ثم قم بالوصول إلى البريد الإلكتروني الخاص بك حيث ستقوم إدارة الفيس بوك بإرسال رسالة للتأكيد من أنك من يحاول استعادة الحساب.

بعد ذلك عليك كتابة كلمة السر الخاصة بك.

الآن سيتم تفعيل حساب الفيس بوك الخاص بك.

كما يمكنك كتابة رقم الجوال الخاص بك. والذي سوف يتم إرسال الرسالة عليه. بدلاً من البريد الإلكتروني.

توفر لك إدارة الفيس بوك التواصل مع مركز المساعدة الخاص به. والذي يجعلك تتمكن من استعادة حساب الفيس بوك الخاص بك. بطريقة سليمة من خلاله كل ذلك في خلال اليومين فقط.

في نهاية المقال فقد قمنا بمعرفة طريقة استعادة حساب الفيس بوك الموقوف مؤقتا. وقمنا بعرض الخطوات التي يجب علينا إتباعها حتى الحصول على ذلك. فيمكنك استعادته بالفعل في خلال الثمان والأربعين ساعة. وبذلك لن تفقد أي معلومات خاصة بك عليه.