نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث اكواد شحن ببجي 2022 موقع midasbuy الرسمي لشحن عدد لا نهائي من الشدات والهدايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اكواد شحن ببجي موبايل 2022 صالحة للجميع وغير مستعملة للحصول علي عدد لانهائي من الشدات والهدايا والمكافئات الخاصة بلعبة PUBG Mobile وأيضا موقع استرداد الهدايا، تتغير الاكواد الخاصة بلعبة PUBG من جانب الشركة المنتجة وهي كونامي والتي تعمل اكواد ببجي 2022 على مساعدة اللاعب في الفوز بالعديد من الهدايا التي تعمل في منح الشدات اللازمة للعب وأيضا شراء الاحتياجات بإعداد كبري، حيث تعمل هذه الكودات في مجال التيسير على اللاعب في الحصول على UC بكميات يستطيع من خلالها الفوز والبقاء على قيد الحياة، فضلا عن الاستمتاع بالقتال في اقوي صورة.

اكواد شحن ببجي

يمكن الاستفادة من اكواد ببجي 2022 اذا ما تم معرفة عدد من النقاط وهي مايلي:

أن كودات استرداد الهدايا الخاصة باللعبة لها مدة صلاحية معينة.

لذلك يجب التأكد منها قبل الاستعمال أو استخدامها في الموقع.

استرداد الاكواد يكون في داخل الموقع الرسمي للعبة وهو PUBG Mobile.

أن تداول كودات الاستبدال تكون بالجوائز والحصول على الشدات وليس بالمال.

لكل من كودات الاستبدال منطقة معينة تكون خاصة بها فقط.

موقع اكواد ببجي Midasbuy

الدخول الى الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل وهو موقع Midasbuy وهو الذي يعمل على استرداد الهدايا وحماية الحساب.

يمكن للاعب من خلال الموقع الرسمي كتابة الايدي الخاص به وتعبئة البيانات.

ثم يقوم بكتابة الكود الذي يحتاج له من اكواد السكنات والرقصات وما الى ذلك.

كتابة كود التحقق للتأكيد على أن اللاعب إنسان وليس روبرت.

الانتهاء من كتابة كافة المعلومات بالموقع ثم الضغط على كلمة استمرار.

اكواد ببجي شدات

هناك العديد من اكواد ببجي الحديثة 2022 للعبة PUBG موبايل والتي تعمل في صدد استبدال الهدايا ويكون منها مايلي:

كود KARZBZYTR.

هناك أيضا كود PGHZDBTFZ95U.

كود TIFZQZANGC.

هناك أيضا كود RAAZBXJGS .

كود TQIZBZ7TF.

يوجد أيضا كود S78FTU2XJ.

كودات أسلحة PUBG موبايل

يوجد أكواد خاصة بالأسلحة المتواجدة في لعبة PUBG Mobile وسوف نتعرف علي علي بعض تلك الكودات فيما يلي:

PGHZDBTFZ95U وهو رمز كود سلاح M416.

كود 578FTU2ZJ وهو كود الحصول على سكين القتال.

بالإضافة الى عدد من الاكواد الأخري التي يمكن الوصول إليها من الموقع الرسمي للعبة.

اكواد سكنات ببجي 2022

يمكن الحصول على مجموعة من كودات سكنات لعبة ببجي القتالية العالمية وذلك عن طريق الموقع الرسمي للعبة، والحصول على هذه الاكواد يعمل على فوز اللاعب بالكثير من الأسلحة والمدمرات التي تستخدم في الدفاع عن النفس والهجوم على الأعداء وما يشكلون من خطر رهيب على اللاعب، حيث يجب على مستخدم PUBG الحرص في القتال كي يصل الى المستوى الذي يريد ويبقى حيا.