بالخطوات.. طريقة لعب لعبة PUBG Mobile على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسهولة

لعبة ببجي على الكمبيوتر متاحة ويمكن تحميلها، كما أنها تتميز بطرق لعب خاصة بها، يتقنها كل من اعتاد على استخدام لوحة المفاتيح، وتعتبر لعبة ببجي على الكمبيوتر هي أحد إصدارات شركة Tencent الصينية، وقد قدمتها لمن هم متميزين في اللعب بالماوس وال keyboard، كما يمكن تحميلها من خلال المواقع الخاصة ب التحميل والتي توفر نسخة ببجي للكمبيوتر، فهيا بنا نتعرف على طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر والمحترفين.

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طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر

يمكن توضيح طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي، في البداية يجب على المستخدم أن يتوجه إلى عبر الكمبيوتر الخاص به إلى المحاكي، الذي يفضل اللعب من خلاله ويعتبر افضل محاكي للعبة ببجي PUBG Mobile للكمبيوتر:

نموذج Gameloop أفضل محاكي ببجي

برنامج Bluestack 4.

البرنامج الخاص LD Player.

محاكي برنامج Nox Player 6.

أخف محاكي للعبة ببجي برنامج Memu

محاكي ببجي للأجهزة الضعيفة برنامج Andy

وينصح ببرنامج Game Loop لشهرته الواسعة.

لعب ببجي على الكمبيوتر