نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة لعب لعبة PUBG Mobile على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسهولة في المقال التالي
لعبة ببجي على الكمبيوتر متاحة ويمكن تحميلها، كما أنها تتميز بطرق لعب خاصة بها، يتقنها كل من اعتاد على استخدام لوحة المفاتيح، وتعتبر لعبة ببجي على الكمبيوتر هي أحد إصدارات شركة Tencent الصينية، وقد قدمتها لمن هم متميزين في اللعب بالماوس وال keyboard، كما يمكن تحميلها من خلال المواقع الخاصة ب التحميل والتي توفر نسخة ببجي للكمبيوتر، فهيا بنا نتعرف على طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر والمحترفين.
طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي للشحن للأيفون والأندرويد 20000 شدة في ثواني
طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر
يمكن توضيح طريقة لعب ببجي على الكمبيوتر من خلال عدد من الخطوات وهي كالتالي، في البداية يجب على المستخدم أن يتوجه إلى عبر الكمبيوتر الخاص به إلى المحاكي، الذي يفضل اللعب من خلاله ويعتبر افضل محاكي للعبة ببجي PUBG Mobile للكمبيوتر:
- نموذج Gameloop أفضل محاكي ببجي
- برنامج Bluestack 4.
- البرنامج الخاص LD Player.
- محاكي برنامج Nox Player 6.
- أخف محاكي للعبة ببجي برنامج Memu
- محاكي ببجي للأجهزة الضعيفة برنامج Andy
- وينصح ببرنامج Game Loop لشهرته الواسعة.
لعب ببجي على الكمبيوتر
- بعد أن يتم اختيار المحاكي أو البرنامج الخاص، قم بالضغط على زر Download، وعليك الانتظار حتى يتم اكتمال عملية التحميل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وذلك من الموقع الرسمي لها.
- يجب أن يقوم المستخدم بتشغيل برنامج installer على الكمبيوتر، ثم عليه أن ينتظر حتى يتم اكتمال تثبيت اللعبة على الجهاز.
- عند اكتمال عملية التثبيت، يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على زر Start.
- يجب أن تظل متصل بشبكة الإنترنت لأن هناك ملفات تخص برنامج اللعبة يتم تحميلها، ويجب التأكد من انتهاء تحميلها بشكل صحيح.
- بمجرد الانتهاء من التحميل يمكن الآن البدء في ممارسة اللعبة من خلال الضغط على زر Play، والآن يمكنك تسجيل حساب خاص بك على موقع اللعبة.
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