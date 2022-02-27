نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مغرية على أسعار الهواتف الذكية و الشاشات عروض هايبر بنده حتى 15 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مغرية على أسعار الهواتف الذكية و الشاشات عروض هايبر بنده حتى 15 مارس، يتوفر عرض مميز على أوبو أي 55 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+50 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال، يتوفر تي سي ال 20 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجابايت و6 جيجا رام حجم 6.67 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل بسعر 849 ريال بدلاً من 1199 ريال خصم 29%، يتوفر لينوفو كي 14 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+13 ميجا بيكسل بسعر 379 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 16% ضمن عروض الهواتف هايبر بنده.

تخفيضات الهواتف هايبر بنده

يتوفر شاومي ريدمي 9 أي تقنية الجيل الرابع 4G سعة 32 جيجابايت و2 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 13 ميجا بيكسل، ضمن عروض الهواتف الذكية هايبر بنده بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 12%، يتوفر ضمن تخفيضات حتى 15 مارس شاومي ريدمي نوت 10 اس تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام حجم 6.43 بوصة كاميرا 2+2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 799 ريال بدلاً من 949 ريال خصم 16%، يتوفر نوكيا 6300 + 4 جيجابايت تقنية الجيل الرابع 4G سعة 512 ميجابايت و 512 جيجا رام حجم 2.4 بوصة بسعر 185 ريال بدلاً من 214 ريال خصم 14%.

تخفيضات ثلث الثمن على الشاشات

يتوفر تلفزيون سكاي وورث 42 بوصة سمارت اندرويد بسعر 1199 ريال بدلاً من 1599 ريال خصم 25%، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات هايبر بنده تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة سمارت مع تقنية 4K بسعر 1349 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى 15 مارس مضخم صوت سكاي وورث بسعر 399 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 34%، يتوفر تلفزيون شارب 50 بوصة أندرويد مع تقنية 4K بسعر 2099 ريال بدلاً من 2499 ريال خصم 16%.

عروض هايبر بنده حتى 15 مارس

يتوفرعرض خاص على سامسونج اي 12 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+5+48 ميجا بيكسل بسعر 575 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده عرض خاص على فيفو في 20 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام حجم 6.4 بوصة كاميرا 2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1229 ريال، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده حتى 15 مارس سامسونج اي 52 إس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 5+5+12+64 ميجا بيكسل بسعر 1499 ريال بدلاً من 1659 ريال خصم 10%.

يتوفر عرض خاص على فيفو واي 72 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1199 ريال، يتوفر ضمن عروض إستثنائية 2022 حتى 15 مارس فيفو واي 51 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+8+48 ميجا بيكسل بسعر 899 ريال بدلاً من 999 ريال خصم 10%، يتوفرعرض خاص على أوبو رينو 6 زد تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام حجم 6.43 بوصة كاميرا 2+8+64 ميجا بيكسل بسعر 1399 ريال ضمن عروض الهواتف هايبر بنده.