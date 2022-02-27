نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات استبدال كود فري فاير 2022 صالحة للجميع مركز قارينا لشحن جواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استبدال كود فري فاير وهي من الطرق البديلة لشحن جواهر فري فاير وتعد الوسيلة الوحيدة لاستمرار اللعبة الأسطورية الشيقة والتي استحوذت على شهرة عالمية، ولم تقتصر فري فاير على فئة عمرية معينة بل لعبها الصغير والكبير، وتعد اكواد فري فاير هداية من جهة موقع قارينا والذي يقوم بوضعها بطريقة معينة، وتلك الاكواد عبارة عن 12 حرف ورقم، ويتم استبدالها من الموقع الرسمي الوحيد قارينا، ويبحث الكثير من عاشقي فري فاير عن تلك الاكواد والتي يتم طرحها من خلال الشبكة العنكبوتية، ويستفيد منها اللاعب في الحصول في شراء الأسلحة والملابس وفيما يلي التوضيح.

استبدال كود فري فاير

أما استبدال كود فري فاير فيتمكن منها من خلال تتبع خطوات سهلة وهي ما سنوضحها فيما يلي:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص استبدال كود فري فاير قارينا. ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة باللاعب في المكان المخصص. واختيار طريقة التسجيل سواء الفيسبوك أو حساب جوجل أو VK. بعد ذلك يتم كتابة الكود المراد استبداله في موضعة. لابد من كتابة رقم المعرف الشخصي الخاص باللاعب. الضغط على أيقونة شحن. سيتم إرسال رسالة من موقع قارينا لتأكيد الشحن.

كود كريمينال فري فاير

وتنقسم الاكواد الخاصة كريمينال إلى الأحمر والأزرق وسوف نقوم بتوضيح النوعان فيما يلي:

النوع الأول وهو كريمينال الأحمر والذي يعطي حياة واستمرارية أثناء اللعبة، ويعمل على بقاء اللعبة على قيد الحياة وفيما يلي بعض تلك الاكواد:

E6V3 HFTB RNJL.

KEEK V33J XRHB.

DFXF 5479 XLHR.

2.كريمينال الأزرق هو النوع الثاني وهي من الاكواد التي يتم البحث عنها كثيرا من قبل لعبي فري فاير حيث يتم استبدالها لشحن جواهر فري فاير وفيما يلي نقدم لكم أهم تلك الاكواد:

U7ZR R26U SFGF.

ECNW 77HG J8JL.

29ZN 4FZL CWLG.

موقع استبدال الكود القديم

وللحصول على هدايا وسكنات فري فاير فيمكنك الاستعانة باكواد فري فاير بديلة الشحن وهذا من خلال الموقع الخاص بفري فاير قارينا، وهذا يتم بتسجيل الدخول إليه وكتابة الكود في مكانة، كما يلزم على اللاعب كتابة الأيدي الخاص به.

مع تحديد الحساب الخاص سواء فيسبوك أو غيرة، وبتلك الخطوات يتم الحصول على الاستمرارية في اللعبة الأسطورية والقضاء على الأعداء بالاستعانة بالخراط والأسلحة.

موقع استبدال الكود فيسبوك

ويتم من خلال كتابة الرقم السري الخاص بتطبيق فيسبوك في الأيقونة الخاصة بطريقة التسجيل المفضلة للاعب، ثم يقوم بكتابة الأيدي الخاص به، وسوف يقوم الموقع الرسمي قارينا بإرسال رسالة تأكيد مفادها النجاح في إدخال الكود واستبداله عن طريق تطبيق الفيسبوك.