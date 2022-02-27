للحفاظ على الخصوصية.. نصائح مذهلة لمستخدمي الهواتف الذكية قبل سرقتها

من المستحيل أن تجد في الأوقات الحالية شخصاً لا يحمل هاتف في يده، حيث يملك الكثير من الأشخاص أحدث إصدارات الهواتف الذكية، وهذه الهواتف تكلف المستخدم مبالغ باهظة من الأموال، وهذا ما يجعل العديد من مالكي هذه الأجهزة يبحثون عن طرق لحمايتهم من السرقة، وسنوضح لك في هذا المقال أهم الخطوات التي تساعدك في حال ضياع أو سرقة الهاتف الخاص بك، وذلك وفقاً لما تم ذكره في موقع howtogeek الشهير من أجل حماية البيانات والصور الشخصية والمحافظة على خصوصيتك.

نصائح للمستخدمين قبل سرقة الهواتف الخاصة بهم

يمكنك حماية الهاتف الخاص بك من خلال بعض النصائح التي سوف نكشفها لحضراتكم والتي تُساعد جميع المستخدمين على حماية الخصوصية وعدم سرقة بيناتهم البنكية أو الصور والمعلومات الشخصية، ثم بعد ذلك يقوم الهكر او المتطفل بابتزاز هؤلاء المستخدمين من جل الحصول على مبالغ مالية كبيرة لعدم كشف تلك الأسرار أمام الجميع، ومن أهم النصائح إعداد قفل الشاشة، يفضل استخدام ماسح بصمات الأصابع لهواتف أندرويد، أما بالنسبة لهواتف أيفون فيفضل استخدام Face ID.

النصيحة الثانية يجب تأكد من تفعيل “Find My Device”، وهي ميزة توجد في متجر بلاي المتواجد بهواتف أندرويد، يمكنك تنشيط الميزة بواسطة زيارة الموقع أو تنزيل التطبيق من متجر بلاي على الهاتف، أم النصيحة الثالثة فيجب عليك عمل نسخة احتياطية من الملفات المهمة، حيث يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية للصور الخاصة بك على صور جوجل، أما بالنسبة للملفات الأخرى فإنه يمكنك الاحتفاظ بها على Google Drive.

أما النصيحة الرابعة فيجب على المستخدم استخدام خط دفاع ثاني، وتمثل ميزة Secure Folder من سامسونج من أفضل الحلول لهذا، وهي عبارة عن مساحة محمية بكلمة مرور، ويمكنك وضع الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والملفات بها، وهو يعتمد على نفس طريقة الأمان مثل شاشة القفل، أخيراً النصيحة الخامسة وهى عليك تسجيل رقم IMEI الخاص بهاتفك، والذي يعتبر الرقم التعريفي الدولي للهاتف الخاص بك، وهو رقم فريد لكل هاتف، ويمكنك إيجاد هذا الرقم على هواتف أندرويد من الإعدادات وحول الهاتف، قم بتسجيل هذا الرقم في مكان آمن في حالة احتياجك إليه.