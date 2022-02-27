أسهل طريقة شحن شدات ببجي مباشرة لحسابك بالآي دي اشحن الموسم الجديد

طريقه شحن شدات ببجي هي من الأمور التي يجب معرفتها عندما تكون من محترفي لعبة ببجي، لأنها التي سوف تضمن لك الفوز والبقاء في اللعبة، حيث أن السيدات هي التي سوف تضمن لك الحصول على جميع المعدات اللازمة لك، سواء كانت الأسلحة والذخيرة أو الدروع التي سوف تستخدمها للحماية، بالإضافة إلى الملابس والعربات التي سوف تنقلك إلى الجزء الأخير من الخريطة قبل أن تنحصر، كل هذه أمور تحتاج إلى الشدات حتى يمكنك شراء مستلزماتك من المتجر الخاص باللعبة، ونحن سوف نقدم لكم أفضل طريقة شحن شدات ببجي.

طريقة شحن شدات ببجي

يرمز لشدات ببجي في اللعبة برمز UC، وهو الذي يسعى اللاعبين للحصول على أكبر قدر منها للفوز في اللعبة، وضمان الوصول للمستويات العليا، ويمكن شحن شدات ببجي من خلال منصة “idle empire” بحيث يكون الشحن باتباع الخطوات التالية:

يجب أن يقوم اللاعب بالدخول على المواقع الرسمي والذي يقوم بشحن الشدات وهو منصة idle empire.

بعد ذلك سوف تظهر مجموعة من الأسئلة داخل المنصة، والتي يجب الإجابة عليها والانتهاء منها جميعاً.

كما يمكن مشاهدة أكبر عدد من الفيديوهات الترويجية، والتي يتم عرضها عليك داخل المنصة، ويمكنك تجميع أكبر عدد من النقاط، حتى تستطيع استبدالها بشدات ببجي.

ويكون ذلك من خلال الحصول على بطاقات (جوجل بلاي المجانية)، وهي عبارة عن هدية من ال موقع ويتم بها شحن شدات ببجي.

طرق شحن شدات ببجي

توجد طرق مختلفة يمكن من خلالها تطبيقها للحصول على شحن شدات ببجي بسهولة، حيث سمحت عدة مواقع شحن شدات ببجي بمجرد تسجيل الدخول إلى الموقع الخاص بها أو القيام بعملية تحميل للتطبيق، ومن أشهرها موقع midasbuy وهو يعتبر أفضل الطرق الرسمية التي يمكن من خلالها الحصول على شدات ببجي بأي كمية تريدها، حتى أن الموقع يقدم عروض مختلفة في أيام معينة من العام عند الشحن حيث يمكنك الإستفادة في تلك الأيام بشحنات إضافية أو الإستفادة بثيمات معينة لبعض الأسلحة التي يعلن عنها الموقع خلال تلك الأثناء حيث تصل لحسابك من خلال إدخال رقم الـ id الخاص بحسابك في اللعبة لتصلك مباشرة بعد الشحن.